Los créditos de Super Mario Galaxy en Switch causan polémica

    Algo que Nintendo ha hecho pocas veces

    Ya casi se cumple una semana del lanzamiento de las dos entregas de Super Mario Galaxy en Switch, mismas que han sido tomadas a objeto de debate por el precio solicitado por Nintendo, ya que algunos lo consideran estafa y otros realmente lo ven positivo debido a que nunca los han jugado. Y ahora, que muchos olvidaron esa polémica, surgió una nueva que dieron a conocer los jugadores que terminaron las aventuras.

    El primer título muestra un enfoque inusual en sus créditos, revelando un detalle técnico que ha llamado la atención de jugadores y curiosos del desarrollo de videojuegos. Con el relanzamiento, muchos fans han vuelto a disfrutar de la aventura de Mario y se han percatado de cómo el juego maneja los créditos de su equipo de desarrollo, un aspecto que resulta poco común en la industria.

    Super Mario Galaxy mantiene los créditos cargados en la RAM, lo que permite que permanezcan en segundo plano mientras el jugador sigue avanzando en otras secciones. Este enfoque difiere de la práctica habitual, en la que los créditos suelen ejecutarse de manera independiente tras la finalización del juego. Aunque no se conoce el motivo exacto de esta decisión, su existencia ha despertado curiosidad entre la comunidad y expertos en programación de videojuegos, que destacan la eficiencia y el impacto en la gestión de recursos del sistema.

    A pesar de lo inusual de esta técnica, Nintendo continúa demostrando su atención al detalle y su capacidad para diferenciarse incluso en aspectos tan pequeños como los créditos. Los jugadores, más allá de disfrutar de la jugabilidad y los gráficos del título, han comenzado a notar estas peculiaridades, lo que añade un nuevo nivel de análisis y conversación sobre el juego.

    Por ahora, se desconoce si esta decisión responde a un beneficio técnico concreto o a alguna optimización interna del motor del juego, pero sin duda refleja el compromiso de la empresa con la ejecución impecable de sus títulos, incluso en elementos que muchos considerarían secundarios. Y con esto, llega la pregunta de si harán lo mismo con lanzamientos posteriores.

    Vía: GN

    Nota del autor: Es muy rara esta situación, pero definitivamente tengo que probarlo pronto. Habrá que pasarse el juego.

