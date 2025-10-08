    Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS08/10/2025 5:57 p. m.

    Por si te los perdiste en la TV

    Hace un par de días se llevó a cabo un acontecimiento importante en el Canal 5 de México, ya que se estrenó por primera vez en la TV pública del país el anime de Demon Slayer, franquicia que en estos momentos está por lo alto gracias a la llegada de Castillo Infinito a los cines. Y si bien los televidentes ya pueden sintonizar de manera frecuente la serie, se ha implementado otro plan que llama mucho la atención si hablamos de legalidad.

    Televisa ha decidido ampliar su estrategia de distribución respecto a este producto en específico, ofreciendo el anime no solo por televisión abierta, sino también en línea sin costo. Esta decisión busca llegar a un público más amplio, incluyendo a quienes no cuentan con servicios de streaming.

    La cadena ha sumado los episodios emitidos por Canal 5 al catálogo de su página web por tiempo limitado. De esta manera, los capítulos ya transmitidos en televisión pueden verse directamente desde una computadora o celular. Al buscar “Canal 5” en Google y acceder al primer enlace, los usuarios son dirigidos al episodio en turno, aunque también pueden revisar entregas anteriores desde la sección “Programas del 5”, seleccionando la opción “Ver Show” para empezar desde el inicio del anime.

    Por ahora no está confirmado si se planea mantener disponible toda la primer temporada de 26 episodios, aunque se espera que los capítulos continúen subiendo de forma progresiva hacia finales de octubre. Esta alternativa representa una oportunidad para que nuevos espectadores se pongan al corriente con la historia de Tanjiro Kamado sin necesidad de pagar suscripciones.

    Con esta medida, Televisa refuerza su presencia en el consumo digital y se suma a la tendencia de ofrecer contenidos de alto perfil sin costo, ampliando el acceso a uno de los fenómenos más importantes del anime contemporáneo. Aunque no está de más decir, que Demon Slayer se emitirá en el canal de lunes a viernes con dos capítulos.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Si logran poner todos y conservarlos en la misma web, serán héroes para quienes no quieren pagar Crunchyroll. Ya veremos si lo logran.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México
    Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México
    Los créditos de Super Mario Galaxy en Switch causan polémica
    Los créditos de Super Mario Galaxy en Switch causan polémica
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Celebran la transformación más impresionante de Dragon Ball
    Celebran la transformación más impresionante de Dragon Ball
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Review – Yooka-Replaylee
    Review – Yooka-Replaylee
    Surgen más detalles del DLSS de Switch 2
    Surgen más detalles del DLSS de Switch 2
    ¿Rápidos y Furiosos 11 está en peligro de cancelarse?
    ¿Rápidos y Furiosos 11 está en peligro de cancelarse?
    Microsoft pierde millones de dólares por poner Call of Duty en Game Pass
    Microsoft pierde millones de dólares por poner Call of Duty en Game Pass
    El anime de Pokémon llega gratis a esta plataforma de streaming
    El anime de Pokémon llega gratis a esta plataforma de streaming
    Usuarios crean mods de Silksong para mayores de edad
    Usuarios crean mods de Silksong para mayores de edad
    El aumento de precio de Game Pass no afectará a todos
    El aumento de precio de Game Pass no afectará a todos
    Primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds
    Primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo