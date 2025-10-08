Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México

Por si te los perdiste en la TV

Hace un par de días se llevó a cabo un acontecimiento importante en el Canal 5 de México, ya que se estrenó por primera vez en la TV pública del país el anime de Demon Slayer, franquicia que en estos momentos está por lo alto gracias a la llegada de Castillo Infinito a los cines. Y si bien los televidentes ya pueden sintonizar de manera frecuente la serie, se ha implementado otro plan que llama mucho la atención si hablamos de legalidad.

Televisa ha decidido ampliar su estrategia de distribución respecto a este producto en específico, ofreciendo el anime no solo por televisión abierta, sino también en línea sin costo. Esta decisión busca llegar a un público más amplio, incluyendo a quienes no cuentan con servicios de streaming.

La cadena ha sumado los episodios emitidos por Canal 5 al catálogo de su página web por tiempo limitado. De esta manera, los capítulos ya transmitidos en televisión pueden verse directamente desde una computadora o celular. Al buscar “Canal 5” en Google y acceder al primer enlace, los usuarios son dirigidos al episodio en turno, aunque también pueden revisar entregas anteriores desde la sección “Programas del 5”, seleccionando la opción “Ver Show” para empezar desde el inicio del anime.

Por ahora no está confirmado si se planea mantener disponible toda la primer temporada de 26 episodios, aunque se espera que los capítulos continúen subiendo de forma progresiva hacia finales de octubre. Esta alternativa representa una oportunidad para que nuevos espectadores se pongan al corriente con la historia de Tanjiro Kamado sin necesidad de pagar suscripciones.

Con esta medida, Televisa refuerza su presencia en el consumo digital y se suma a la tendencia de ofrecer contenidos de alto perfil sin costo, ampliando el acceso a uno de los fenómenos más importantes del anime contemporáneo. Aunque no está de más decir, que Demon Slayer se emitirá en el canal de lunes a viernes con dos capítulos.

Vía: XTK

Nota del autor: Si logran poner todos y conservarlos en la misma web, serán héroes para quienes no quieren pagar Crunchyroll. Ya veremos si lo logran.