    Call of Duty y Battlefield mienten a los jugadores

    Por 0 COMENTARIOS08/10/2025 6:33 p. m.

    Las dos sagas lo hicieron mal

    Estamos a muy poco tiempo de que los mundos de shooter en primera persona colisionen, puesto que se van estrenar Call of Duty Black Ops 7 y Battlefield 6, los cuales competirán directamente por llevarse la atención de los diferentes jugadores ansiosos por disfrutar las partidas en línea. Sin embargo, se acaba de dar una noticia que realmente no deja bien paradas a ninguna de las dos franquicias.

    Ambos juegos han protagonizado un episodio que ha generado críticas entre la comunidad: en menos de 48 horas, las empresas recurrieron a estrategias comunicativas cuestionables que han sido interpretadas como intentos de engañar a sus jugadores. A pesar de los avances técnicos y las novedades que cada título ha introducido, sus mensajes oficiales han sembrado dudas sobre la transparencia de las compañías detrás de ellos.

    Activision en redes sociales aseguró que “el 97% de los tramposos fueron detenidos menos de media hora después de su primer inicio de sesión” y que “menos del 1% de intentos de hacer trampas llegaron a las partidas” durante la beta de BO7. Sin embargo, estas cifras no representan el total de jugadores tramposos, sino únicamente los que el sistema antitrampas logró detectar. El problema radica en aquellos usuarios que utilizan métodos más sofisticados para evadir estas herramientas, lo que vuelve las estadísticas oficiales engañosas al dar una imagen más controlada de la situación.

    Por su parte, Electronic Arts empleó una táctica más sutil con Battlefield 6. En su blog oficial afirmó que la “gran mayoría” de los jugadores prefirió el modo con elección libre de armas frente al sistema tradicional por clases. No obstante, durante la beta este modo fue la opción predeterminada y más visible, mientras que la alternativa estaba oculta y limitada. Presentar este comportamiento como una “preferencia” distorsiona el contexto en el que se tomaron los datos.

    Lo más llamativo es que ambas afirmaciones resultaban innecesarias, en un contexto donde la recepción general de las betas ha sido positiva. En el caso de Black Ops 7, varios jugadores notaron una reducción en la actividad de tramposos, y Battlefield 6 contará con ambas modalidades en el juego final. Sin embargo, estas estrategias han provocado un efecto contrario: en lugar de fortalecer la confianza, han abierto un nuevo frente de críticas por parte de seguidores.

    Vía: 3DJ

    Nota del autor: Aún con esto, es muy posible que ambos vendan millones de copias. Aunque esta vez tienen público dividido.

