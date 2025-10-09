    Copia de Animal Crossing llega a la PlayStation Store

    09/10/2025 8:19 a. m.

    El concepto de Animal Crossing no es nuevo, pero la ejecución de Nintendo siempre ha sido carismática y llena de potencial. De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar que estudios independientes sean inspirados por esta serie. Sin embargo, una cosa es tomar como punto de partida de este trabajo, y otra es crear una copia, algo que sucedió en la PlayStation Store con Animal Village Online.

    Recientemente, los usuarios de PlayStation descubrieron que en la tienda digital de esta plataforma se encuentra listado un juego conocido como Animal Village Online, el cual llegaría en algún punto del 2027, y tiene un arte muy similar al de Animal Crossing: New Horizons. Este título es desarrollado por Wisnu Sudirman, y esta es su descripción:

    “Bienvenido a Anime Village Online, un acogedor juego de simulación de vida en el que puedes crear la aldea de tus sueños, decorar tu casa y disfrutar de un mundo tranquilo, todo mientras juegas solo o con amigos en línea”.

    Una copia de Animal Crossing

    Como pueden ver, el arte es idéntico al que encontramos en Animal Crossing, por lo que más de una persona ha llegado a cuestionar cómo es que este título no ha sido retirado de la PlayStation Store, especialmente considerando que este no es el primer juego de este estilo este año. 

    En enero del 2025, apareció en la PlayStation Store un juego llamado Anime Life Sim, que también presentaba arte inspirado en Animal Crossing. Este título estaba siendo desarrollado por Maksym Vysochanskyy, un desarrollador que había sido acusado previamente de crear versiones de baja calidad de Monster Hunter.

    Notablemente, Anime Life Sim usó las mismas capturas de pantalla de la plantilla CozyLife Social Sim Game disponible en Fab, una tienda de recursos para desarrolladores. Tanto la plantilla del juego en Fab como la ficha de Anime Life Sim en la PlayStation Store han sido eliminadas.

    Considerando el caso de Anime Life Sim, existe la posibilidad de que Animal Village Online sea retirado de la PlayStation Store antes de su lanzamiento, ya sea que Nintendo intervenga o no. En temas relacionados, estos son los primeros detalles del siguiente Animal Crossing. De igual forma, fans especulan sobre la próxima entrega de esta serie

    Imagen

    Nota del Autor:

    El problema del shovelware no es nuevo, y afecta por igual a todas las plataformas. La cuestión es ver qué pueden hacer las compañías para evitar esto. Nintendo no ha entregado tantos kits de desarrollo para evitar esto, por lo que será interesante ver si Sony sigue este camino para su siguiente consola.

    Vía: VGC

