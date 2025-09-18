    Los primeros detalles del nuevo Animal Crossing se han filtrado

    18/09/2025 5:58 p. m.

    Los fans ya quieren una nueva entrega

    Ya van tres meses de haberse lanzado la consola Switch 2, aparato que está lanzando videojuegos agradables para los fans y con otros anunciados para el resto del año que prometen bastante. Así que con este trasfondo, los usuarios ya empezaron a pedir franquicias queridas para la nueva generación. Y una de las sagas que parece estar en camino es Animal Crossing, la cual no le ha agregado actualizaciones a su última entrega en años.

    Un nuevo rumor apunta a que la gran N ya estaría preparando el regreso de la saga con una entrega exclusiva para Switch 2, no compartiendo con la anterior. La información surge de Nick Baker, conocido filtrador que anteriormente adelantó con acierto otros proyectos de la compañía, incluidos los ports de Super Mario Galaxy.

    Según el reporte, la novedad principal sería la implementación de códigos QR mediante la aplicación oficial de Nintendo. Esta función permitiría importar y exportar diseños de manera sencilla entre diferentes partidas e, incluso, podría abrir la puerta a un mercado de creaciones compartidas entre jugadores, aunque este último punto aún es mera especulación.

    La saga ya ha experimentado con los códigos QR en el pasado, como ocurrió con New Horizons a través de la app NookLink, pero se espera que en esta ocasión el proceso sea más directo e intuitivo. De confirmarse, se trataría de un avance que reforzaría la personalización, uno de los pilares más valorados por la comunidad de Animal Crossing.

    Por ahora, Nintendo no ha emitido comentarios sobre este informe ni ha confirmado planes oficiales para la franquicia en Switch 2. Cabe recordar que el último no forma parte del catálogo de juegos que recibirán actualizaciones gratuitas en la nueva consola, por lo que habrá que esperar para conocer cuál será el futuro de una de las series más queridas.

    Nota del autor: No creo que salga en el primer año de la consola, no se van a agotar los recursos. Seguramente hasta el 2027.

