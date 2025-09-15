Primeros detalles del nuevo Animal Crossing

Después del éxito de Animal Crossing: New Horizons, los fans de Nintendo están esperando con ansias más información sobre la siguiente entrega en la serie. Aunque la Gran N aún no está lista para compartir más detalles al respecto, una filtración ha revelado los primeros detalles sobre la entrega que llegaría al Switch 2 en un futuro.

Recientemente, Nick Baker, quien previamente filtró la existencia de Super Mario Galaxy para Switch, compartió información bastante interesante sobre lo que sería la entrega de Animal Crossing para el Switch 2. Aquí se menciona que los desarrolladores estarían experimentando con soporte de códigos QR mediante la app de Nintendo para el nuevo juego. Esto permitiría importar y exportar diseños entre partidas y, posiblemente, en algún tipo de mercado

Animal Crossing llegaría al Switch 2

La serie ya ha usado códigos QR en el pasado. En el caso de New Horizons, la aplicación de NookLink nos ofrece algo similar a lo que menciona Nick Baker, pero ahora se espera un proceso más simplificado. Por su parte, Nintendo se ha mantenido en silencio, y se desconoce cuándo es que estarían listos para hablar sobre este proyecto.

Gracias a la pandemia, Animal Crossing: New Horizons se convirtió en uno de los juegos más exitosos del Switch. En el caso de la secuela, el título ya no tendrá esta ventaja, por lo que es probable que no llegue a vender las más de 30 millones de unidades que la entrega del 2020 logró. En temas relacionados, especulan sobre cómo sería el siguiente Animal Crossing. De igual forma, Crocs tiene colaboración con esta serie.

Nota del Autor:

Será muy interesante ver cómo le irá al siguiente Animal Crossing y, especialmente, ver cómo será la reacción de Nintendo al título. Es casi seguro que esta nueva entrega no tendrá el mismo desempeño comercial de su predecesor, pero esto no significa que sea un fracaso.

Vía: Comicbook.