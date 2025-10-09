    GTA VI sí podría llegar a costar $70 dólares

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/10/2025 10:48 a. m.

    Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados del 2026. Si bien muchos ya quieren tener el título en las manos, hay un detalle que necesita ser aclarado lo más pronto posible: el precio. Si bien algunos creen que esta entrega va a costar $100 dólares, un nuevo reporte ha revelado que esto podría ser contraproducente para Take-Two.

    De acuerdo con un análisis de MIDiA, GTA VI a $100 dólares le generaría menos dinero a Take-Two en comparación con un lanzamiento tradicional a $70 dólares. El reportaje toma en cuenta a más de dos personas encuestadas, quienes señalaron estar más dispuestas a comprar el nuevo trabajo de Rockstar al estándar actual. Esto fue lo que comentó Perry Gresham, director de datos de MIDiA Research:

    “Nuestra investigación sugiere que GTA 6 generará más ingresos con un precio estándar de $69.99 que con el tan discutido precio de $100. Un precio de $100, en realidad, dejaría dinero sobre la mesa”.

    Por su parte, Brandon Sutton, analista de juegos en MIDiA, agregó:

    “Nuestra investigación muestra que el 59% de los consumidores tienen cierto interés en comprar GTA 6, lo que destaca su inmenso atractivo y potencial comercial. Esta notoriedad también convierte a GTA 6 en el caso de prueba perfecto para comprender las expectativas de los consumidores en torno al precio de los videojuegos. Nuestros hallazgos deberían servir de advertencia a los desarrolladores de juegos que busquen aumentar los precios en el futuro”.

    ¿$70 dólares o $100 dólares?

    Aunque es cierto que muchos jugadores están dispuestos a pagar hasta $100 dólares por GTA VI, esto no significa que el mercado reaccionará positivamente. Si bien es cierto que $70 dólares es una cantidad menor, este precio es el estándar actual, lo cual atraería a más personas. De esta forma, los $70 dólares tienen mayor alcance y, con el paso del tiempo, las ventas serían mejores.

    Recordemos que desde que Mario Kart World llegó al mercado a $80 dólares, el precio de los juegos ha sido cuestionado constantemente, especialmente cuando Xbox reveló que sus juegos también tendrían un aumento de $10 dólares, incluso si después se retractaron. De esta forma, queda claro que algunas compañías están tratando de encontrar el límite de lo que una persona puede pagar por una experiencia tradicional.

    Por su parte, Take-Two se ha mantenido en silencio y no ha confirmado el precio de GTA VI, algo que seguramente revelarán hasta el siguiente año. Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo de 2026. En temas relacionados, el nuevo contenido de GTA Online ya está disponible. De igual forma, esto costaría GTA VI con el impuesto saludable en México.

    Nota del Autor:

    Hay que recordar que los videojuegos siguen siendo un lujo, y parece que GTA VI podría ser la joya de este medio. Si bien se espera que el título tenga uno de los mejores lanzamientos en la historia del entretenimiento, también hay que considerar que el mercado ha cambiado bastante en los últimos años, por lo que la cantidad de dinero que va a recolectar sigue en el aire.

    Vía: IGN 

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    GTA VI sí podría llegar a costar $70 dólares
    GTA VI sí podría llegar a costar $70 dólares
    Leyenda de Naruto nos presenta su nuevo anime
    Leyenda de Naruto nos presenta su nuevo anime
    Copia de Animal Crossing llega a la PlayStation Store
    Copia de Animal Crossing llega a la PlayStation Store
    Tres juegos muy extraños de SNES llegan a Switch Online
    Tres juegos muy extraños de SNES llegan a Switch Online
    Ubisot canceló un Assassins Creed por preocupaciones políticas
    Ubisot canceló un Assassins Creed por preocupaciones políticas
    Call of Duty y Battlefield mienten a los jugadores
    Call of Duty y Battlefield mienten a los jugadores
    Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México
    Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México
    Estado del norte de México prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas
    Estado del norte de México prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas
    Los créditos de Super Mario Galaxy en Switch causan polémica
    Los créditos de Super Mario Galaxy en Switch causan polémica
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Celebran la transformación más impresionante de Dragon Ball
    Celebran la transformación más impresionante de Dragon Ball
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Review – Yooka-Replaylee
    Review – Yooka-Replaylee
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo