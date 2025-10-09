GTA VI sí podría llegar a costar $70 dólares

Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados del 2026. Si bien muchos ya quieren tener el título en las manos, hay un detalle que necesita ser aclarado lo más pronto posible: el precio. Si bien algunos creen que esta entrega va a costar $100 dólares, un nuevo reporte ha revelado que esto podría ser contraproducente para Take-Two.

De acuerdo con un análisis de MIDiA, GTA VI a $100 dólares le generaría menos dinero a Take-Two en comparación con un lanzamiento tradicional a $70 dólares. El reportaje toma en cuenta a más de dos personas encuestadas, quienes señalaron estar más dispuestas a comprar el nuevo trabajo de Rockstar al estándar actual. Esto fue lo que comentó Perry Gresham, director de datos de MIDiA Research:

“Nuestra investigación sugiere que GTA 6 generará más ingresos con un precio estándar de $69.99 que con el tan discutido precio de $100. Un precio de $100, en realidad, dejaría dinero sobre la mesa”.

Por su parte, Brandon Sutton, analista de juegos en MIDiA, agregó:

“Nuestra investigación muestra que el 59% de los consumidores tienen cierto interés en comprar GTA 6, lo que destaca su inmenso atractivo y potencial comercial. Esta notoriedad también convierte a GTA 6 en el caso de prueba perfecto para comprender las expectativas de los consumidores en torno al precio de los videojuegos. Nuestros hallazgos deberían servir de advertencia a los desarrolladores de juegos que busquen aumentar los precios en el futuro”.

¿$70 dólares o $100 dólares?

Aunque es cierto que muchos jugadores están dispuestos a pagar hasta $100 dólares por GTA VI, esto no significa que el mercado reaccionará positivamente. Si bien es cierto que $70 dólares es una cantidad menor, este precio es el estándar actual, lo cual atraería a más personas. De esta forma, los $70 dólares tienen mayor alcance y, con el paso del tiempo, las ventas serían mejores.

Recordemos que desde que Mario Kart World llegó al mercado a $80 dólares, el precio de los juegos ha sido cuestionado constantemente, especialmente cuando Xbox reveló que sus juegos también tendrían un aumento de $10 dólares, incluso si después se retractaron. De esta forma, queda claro que algunas compañías están tratando de encontrar el límite de lo que una persona puede pagar por una experiencia tradicional.

Por su parte, Take-Two se ha mantenido en silencio y no ha confirmado el precio de GTA VI, algo que seguramente revelarán hasta el siguiente año. Te recordamos que Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo de 2026. En temas relacionados, el nuevo contenido de GTA Online ya está disponible. De igual forma, esto costaría GTA VI con el impuesto saludable en México.

Nota del Autor:

Hay que recordar que los videojuegos siguen siendo un lujo, y parece que GTA VI podría ser la joya de este medio. Si bien se espera que el título tenga uno de los mejores lanzamientos en la historia del entretenimiento, también hay que considerar que el mercado ha cambiado bastante en los últimos años, por lo que la cantidad de dinero que va a recolectar sigue en el aire.

Vía: IGN