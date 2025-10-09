Tráiler y fecha de la nueva temporada del anime de Horizontes Pokémon

Después de más de dos décadas siguiendo a Ash, el anime de Pokémon por fin nos presentó una historia completamente nueva bajo el nombre de Horizontes Pokémon. Desde el 2024, esta serie ha logrado conquistar a los fans, y ahora la tercera temporada está en camino. De esta forma, te decimos cuándo y en dónde podrás disfrutar de los nuevos capítulos.

Por medio de un comunicado oficial, The Pokémon Company ha confirmado que la tercera temporada de Horizontes Pokémon llegará a Netflix en América Latina el próximo 6 de enero de 2026. Esto fue lo que comentó Taito Okiura, vicepresidente de The Pokémon Company International, al respecto:

“Desde su estreno, la serie Horizontes Pokémon ha conseguido capturar el espíritu de aventura, exploración y amistad que forman parte intrínseca de la marca Pokémon y acercan todavía más a los fans al mundo de Pokémon. Los proyectos de animación continúan impulsando la franquicia Pokémon, y esperamos que la tercera temporada de Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente mantenga la marca fresca y atractiva con más viajes, personajes y, por supuesto, Pokémon”.

Nuevas aventuras en camino

La tercera temporada acompaña a Liko, Rod y sus Pokémon, un año después de los acontecimientos en Laqua, a lo largo de más aventuras junto a nuevas amistades y por diferentes regiones siguiendo el rastro de la misteriosa neblina rosa y con la misión de reconstruir la Tacleada de Voltionautas.

Recuerda, la tercera temporada de este anime, conocida como Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente, llegará a Netflix en América Latina el próximo 6 de enero del 2026. En temas relacionados, el anime de Pokémon llega a nuestra plataforma de streaming de forma gratuita. De igual forma, este es el nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A.

