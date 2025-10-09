    Tráiler y fecha de la nueva temporada del anime de Horizontes Pokémon

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/10/2025 10:04 a. m.

    Después de más de dos décadas siguiendo a Ash, el anime de Pokémon por fin nos presentó una historia completamente nueva bajo el nombre de Horizontes Pokémon. Desde el 2024, esta serie ha logrado conquistar a los fans, y ahora la tercera temporada está en camino. De esta forma, te decimos cuándo y en dónde podrás disfrutar de los nuevos capítulos.

    Por medio de un comunicado oficial, The Pokémon Company ha confirmado que la tercera temporada de Horizontes Pokémon llegará a Netflix en América Latina el próximo 6 de enero de 2026. Esto fue lo que comentó Taito Okiura, vicepresidente de The Pokémon Company International, al respecto:

    “Desde su estreno, la serie Horizontes Pokémon ha conseguido capturar el espíritu de aventura, exploración y amistad que forman parte intrínseca de la marca Pokémon y acercan todavía más a los fans al mundo de Pokémon. Los proyectos de animación continúan impulsando la franquicia Pokémon, y esperamos que la tercera temporada de Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente mantenga la marca fresca y atractiva con más viajes, personajes y, por supuesto, Pokémon”.

    Nuevas aventuras en camino

    La tercera temporada acompaña a Liko, Rod y sus Pokémon, un año después de los acontecimientos en Laqua, a lo largo de más aventuras junto a nuevas amistades y por diferentes regiones siguiendo el rastro de la misteriosa neblina rosa y con la misión de reconstruir la Tacleada de Voltionautas.

    Recuerda, la tercera temporada de este anime, conocida como Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente, llegará a Netflix en América Latina el próximo 6 de enero del 2026. En temas relacionados, el anime de Pokémon llega a nuestra plataforma de streaming de forma gratuita. De igual forma, este es el nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A.

    Imagen

    Vía: Comunicado oficial 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Tráiler y fecha de la nueva temporada del anime de Horizontes Pokémon
    Tráiler y fecha de la nueva temporada del anime de Horizontes Pokémon
    Creadores de Dandadan estrenan nuevo anime
    Creadores de Dandadan estrenan nuevo anime
    Crunchyroll confirma fecha de estreno de Jujutsu Kaisen: Ejecución en México
    Crunchyroll confirma fecha de estreno de Jujutsu Kaisen: Ejecución en México
    Demon Slayer: Castillo Infinito rompe nuevo récord en taquilla
    Demon Slayer: Castillo Infinito rompe nuevo récord en taquilla
    Crunchyroll habla sobre Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming
    Crunchyroll habla sobre Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming
    Akira Toriyama sí creó un diseño de Gohan para Dragon Ball Daima
    Akira Toriyama sí creó un diseño de Gohan para Dragon Ball Daima
    Nuevo tráiler de la tercera temporada del anime de One Punch Man
    Nuevo tráiler de la tercera temporada del anime de One Punch Man
    Aquí podrás ver el nuevo anime de Digimon
    Aquí podrás ver el nuevo anime de Digimon
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibirá más DLC
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibirá más DLC
    Todo lo que debes saber sobre las portadas de manga
    Todo lo que debes saber sobre las portadas de manga
    One Piece se desploma ante Jujutsu Kaisen
    One Piece se desploma ante Jujutsu Kaisen
    Netflix ya trabajaría en película live action de Demon Slayer
    Netflix ya trabajaría en película live action de Demon Slayer
    ¿Cuándo llegará Demon Slayer: Castillo Infinito a streaming?
    ¿Cuándo llegará Demon Slayer: Castillo Infinito a streaming?
    El tráiler de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run ya está aquí
    El tráiler de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run ya está aquí
    Película de Chainsaw Man le quita el trono a Demon Slayer: Castillo Infinito
    Película de Chainsaw Man le quita el trono a Demon Slayer: Castillo Infinito
    Tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su llegada
    Tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su llegada
    El anime de Jujutsu Kaisen llega a HBO Max
    El anime de Jujutsu Kaisen llega a HBO Max
    Éste es el director de la tercera temporada del anime de One Punch Man
    Éste es el director de la tercera temporada del anime de One Punch Man
    Ya hay fecha para la nueva película de Jujutsu Kaisen
    Ya hay fecha para la nueva película de Jujutsu Kaisen
    ¿El anime de Sekiro: No Defeat utilizará inteligencia artificial?
    ¿El anime de Sekiro: No Defeat utilizará inteligencia artificial?
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo