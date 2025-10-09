    Leyenda de Naruto nos presenta su nuevo anime

    Toshinori Watanabe es uno de los directores de anime más respetados del medio. Su trabajo en Naruto Shippuden y NieR: Automata ha sido capaz de conquistar a millones de fans. Ahora, Watanabe está listo para volver a la cima de esta forma de entretenimiento, ya que Ninja vs. Gokudo, su nueva producción, ya está disponible en Amazon Prime Video.

    Al igual que Netflix, Amazon ha expandido su oferta de anime en Prime Video, y Ninja vs. Gokudo es la más reciente propuesta con la cual planean conquistar a los fans. Esta es una adaptación de la obra de Shinsuke Kondō, la cual nos presenta un conflicto milenario entre ninjas y yakuza, por lo que estamos frente a una historia de acción, la cual tiene todo lo necesario para sobresalir en esta temporada.

    ¿El nuevo éxito de la temporada?

    Si bien el nombre de Shinsuke Kondō no sea tan sonado para algunos, Toshinori Watanabe es reconocido como uno de los mejores directores de los shonen de batalla, por lo que su presencia en este proyecto ha sido más que suficiente para atraer a un público específico. Junto a esto, Ninja vs. Gokudo llega en diferentes doblajes, incluido el español, y tiene un plan de estreno semanal, por lo que la obra es muy accesible.

    Solo nos queda esperar para ver cómo le irá en popularidad a Ninja vs. Gokudo, especialmente considerando los otros animes que están disponibles esta temporada. En temas relacionados, creadores de Dandadan estrenan nuevo anime. De igual forma, Crunchyroll confirma el estreno de Jujutsu Kaisen: Execution en México.

