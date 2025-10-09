    El casting de la película biográfica de The Beatles avanza

    09/10/2025 12:33 p. m.

    Para quienes no estén informados, el fanatismo por el grupo inglés de los años 60's, The Beatles, no ha terminado debido a que siguen saliendo varios productos que se pueden disfrutar, como documentales, reediciones de los discos y hasta canciones que se grabaron pero nunca vieron la luz del día. Con esto en mente, ya hay una serie de películas biográficas en camino, de las cuales ya se está seleccionando a parte del cast que hará de los diferentes personajes.


    Sony Pictures reveló nuevos detalles sobre la denominada biopic de cuatro partes dedicada a la banda, cuyo título oficial será The Beatles – A Four-Film Cinematic Event. La producción estará dirigida por Sam Mendes y contará con un elenco principal que ya está completamente definido. Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney, Joseph Quinn dará vida a George Harrison y Barry Keoghan encarnará a Ringo Starr. El anuncio se realizó durante CinemaCon y fue acompañado por un breve mensaje en redes sociales que encendió la expectativa entre los seguidores de la banda.

    Aunque el foco central estará en los cuatro integrantes, la historia también abordará las relaciones personales que marcaron su trayectoria. Según los medios, Saoirse Ronan fue elegida para interpretar a Linda McCartney, figura clave en la vida de Paul. Además, ya se han seleccionado actrices para otros papeles importantes: Anna Sawai será Yoko Ono, Aimee Lou interpretará a Pattie Boyd y Mia McKenna asumirá el rol de Maureen Starkey, esposa de Ringo.

    Sam Mendes ha prometido que esta biopic será “la primera experiencia cinematográfica que se podrá ver en maratón”, planteando un formato poco común para este tipo de producciones. No obstante, aún no se ha aclarado si las cuatro películas se estrenarán de manera simultánea en salas o si se lanzarán de forma escalonada. La propuesta recuerda al documental Get Back de Peter Jackson.

    El proyecto, descrito como una experiencia cinematográfica sin precedentes, tiene previsto su estreno para abril de 2028. Con un reparto en expansión, una estructura narrativa ambiciosa y el respaldo de Sony Pictures, The Beatles – A Four-Film Cinematic Event busca convertirse en un acontecimiento que retrate con detalle y nuevas perspectivas la historia de una de las bandas más influyentes.

    Vía: SP

    Imagen

    Nota del autor: Sería interesante ver una cinta nueva de la banda de una manera tan particular. Aunque toca esperar tres años para eso.

