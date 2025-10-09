Primer tráiler y fecha de El Caballero de los Siete Reinos

Aunque el final de Game of Thrones sigue siendo un mal sabor de boca para muchos fans, HBO y Warner Bros. han hecho todo lo posible para remediar esto por medio de nuevas series inspiradas en el universo de A Song of Ice and Fire. Aunque muchos esperan con ansias el estreno de la tercera temporada de House of the Dragon, el día de hoy por fin tuvimos el primer tráiler de A Knight of the Seven Kingdoms, en donde se confirma la fecha de estreno de esta producción.

Por medio de un nuevo tráiler se ha confirmado que A Knight of the Seven Kingdoms llegará a HBO y HBO Max el próximo 18 de enero del 2026. En este avance tenemos un gran vistazo a las aventuras de Sir Duncan el Alto, 100 años antes de los eventos de Game of Thrones, y es probable que más de un fan logre reconocer un par de caras conocidas.

¿Adiós a las batallas?

A diferencia de Game of Thrones y House of the Dragon, las novelas de A Knight of the Seven Kingdom no están tan enfocadas en el conflicto social y político de Westeros. En su lugar, estas historias nos muestran al pueblo común de este continente desde la perspectiva de un caballero errante y su escudero, el cual oculta un gran secreto.

Si bien hay batallas de todo tipo, será mejor que no esperen ver dragones, ya que para este punto de la historia, estas bestias han sido erradicadas. Sin embargo, la calidad de estas producciones se mantiene intacta, por lo que podemos esperar una adaptación de primer nivel. Lo interesante será ver qué tan fiel es esta producción a los libros.

Te recordamos que A Knight of the Seven Kingdoms llegará a HBO y HBO Max el próximo 18 de enero de 2026. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre el estreno de la siguiente temporada de House of the Dragon. De igual forma, la tercera temporada de este show tendrá un episodio histórico.

Vía: HBO