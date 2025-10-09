    Precio de los vasos de Tron: Ares en Cinépolis en México

    Después de meses de espera, Tron: Ares ya está disponible en los cines de México y gran parte del mundo. Si bien la película es lo suficientemente atractiva para convencer a más de uno de ir al cine, los fans de los productos coleccionables también podrán gozar de un vaso especial. De esta forma, Cinépolis por fin ha revelado cuánto cuesta este producto.

    Si bien es cierto que Cinemex también tendrá una serie de vasos temáticos de Tron: Ares, la oferta de Cinépolis es única. Aquí encontramos un diseño triangular traslúcido con tonos rojos, el cual nos transporta a este mundo digital. Ahora, si deseas agregar este producto a tu colección, tienes que saber que su precio es de $245 pesos, ya con refresco incluido.

    Una aventura digital

    Tron: Ares es la nueva entrega de la amada serie de Disney. Sin embargo, las primeras reseñas no han sido del todo positivas. De las 104 reseñas disponibles en Rotten Tomatoes, solo el 54% son positivas. Si bien esto puede sonar negativo, es un 3% arriba de lo que Tron: Legacy consiguió en su momento, pero es menos que el 61% que obtuvo la cinta original de Tron.

    Regresando al vaso especial, Cinépolis no ha mencionado si este producto estará disponible hasta agotar existencias, o si los fans de Tron tendrán la oportunidad de conseguirlo hasta que la promoción acabe. De igual forma, se desconoce si hay un combo que incluya este producto y algún alimento adicional.

    Te recordamos que Tron: Ares ya está disponible en los cines de México y el mundo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los vasos de esta película aquí. De igual forma, esta es la nueva estrella de las producciones de Netflix.

