¿Qué significa el corto de Pikmin de Nintendo?

    Esta semana Nintendo se ha llevado los reflectores de la industria debido al lanzamiento de un video en las redes, mismo en el que se apreció una animación en la que había elementos invisibles con los que los fanáticos especularon, hablando de personajes de la talla de Rosalina y demás. Al día siguiente liberaron una variante del metraje, revelando que los seres eran ni más ni menos que Pikmin, y con dicha confirmación volvieron a salir teorías de posibles juegos, por eso mismo, la empresa ya habló del tema.

    La gran N rompió el silencio y explicó finalmente el origen de los videos. A través de su cuenta oficial en X, la compañía confirmó que se trata de los primeros cortometrajes producidos por Nintendo Pictures, el estudio interno especializado en animación y captura de movimiento. Con esto, la empresa aclara las dudas que surgieron entre los fans, quienes especulaban sobre un posible adelanto de un nuevo juego.

    Según el comunicado, estos videos no forman parte de una estrategia de marketing para otro producto, al menos por ahora, sino que representan el inicio de una nueva etapa creativa. Los cortos fueron publicados el 7 y 8 de octubre, y el segundo de ellos puede verse mediante la aplicación gratuita para dispositivos móviles de la compañía. La empresa también señaló que planea seguir “explorando nuevas posibilidades creativas a través de contenidos de vídeo”.

    Nintendo Pictures, anteriormente conocida como Dynamo Pictures, es una compañía veterana en el ámbito de la animación CGI y la captura de movimiento. Fue adquirida por los japoneses en 2022 y ha participado en diversos proyectos de videojuegos y cine, incluyendo trabajos para Death Stranding 2. Su integración ha permitido fortalecer la estrategia multimedia de la firma japonesa, que ha mostrado un interés creciente en expandir sus propiedades intelectuales más allá de los videojuegos.

    Aunque los cortometrajes no están ligados directamente a un nuevo título, su lanzamiento deja abierta la puerta a futuros contenidos animados con Pikmin u otras franquicias. Con este movimiento, la gran N refuerza su presencia en el terreno audiovisual, sumando otra vía para conectar con su audiencia más allá de las consolas. Ahora los fans quieren ver cortos de forma más frecuente.

    Nota del autor: Creo que si eligieran seguir con estos cortos, me gustaría alguno de Mother, pero no creo que suceda.

