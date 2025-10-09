Ninja Gaiden 4 y más juegos llegan a Xbox Game Pass

Aunque la reputación de Xbox Game Pass no es la mejor en estos momentos, especialmente después de su más reciente aumento, esto no ha evitado que la compañía expanda el catálogo de juegos disponibles en esta plataforma. La única diferencia es que en esta ocasión todas las novedades importantes estarán disponible en el nivel de Ultimate.

En estos momentos, juegos como Baldur’s Gate y Baldur’s Gate II: Enhanced Editions ya están disponibles en Xbox Game Pass, y en los próximos días veremos la llegada de experiencias como Ninja Gaiden 4. Estas son todas las novedades para la primera mitad de octubre:

Supermarket Simulator (Nube, Consola y PC) - Ya disponible - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Baldur’s Gate y Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – 9 de octubre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

The Casting of Frank Stone (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 14 de octubre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ball x Pit (Nube, Consola y PC) – 15 de octubre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

The Grinch: Christmas Adventures (Nube, Consola y PC) – 15 de octubre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Eternal Strands (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 15 de octubre - Game Pass Premium

He Is Coming (Previo) (PC) – 15 de octubre - Game Pass Premium

Ninja Gaiden 2 Black (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 15 de octubre - Game Pass Premium

Pax Dei (PC) – 16 de octubre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Keeper (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 17 de octubre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Evil West (Nube, Consola y PC) – 21 de octubre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ninja Gaiden 4 (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 21 de octubre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Juegos que se van

Lamentablemente, no todas son buenas noticias, ya que algunos juegos también dejarán el servicio el próximo 15 de octubre, y si eres fan de las experiencias indies, solo tienes un par de días para disfrutar de uno de sus mejores exponentes en años.

Cocoon (Cloud, Console, and PC)

Core Keeper (Cloud, Console, and PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed (Cloud, Console, and PC)

Tras el controversial aumento de precio, esta selección de Xbox Game Pass deja en claro que la plataforma aún tiene mucho por ofrecer. Si bien es cierto que parte importante de este contenido ahora estará bloqueado detrás de la suscripción Ultimate, títulos como Ninja Gaiden 4 son más que suficiente para convencer a algunas personas. En temas relacionados, estos fueron los juegos más vendidos de agosto. De igual forma, Bethesda confirma evento especial de Fallout.

Nota del Autor:

La selección es buena. Títulos como Ninja Gaiden 4 valen mucho la pena, y The Keeper es el siguiente juego de Double Fine, por lo que no debe ser ignorado. Sin embargo, es probable que más de una persona ignore lo que aquí encontramos en forma de protesta por el aumento de precio.

Vía: Xbox