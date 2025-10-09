    Anuncian paquete físico de los dos juegos de Final Fantasy VII Remake

    09/10/2025 3:03 p. m.

    En estos momentos Square Enix está muy silencioso en cuanto a la tercera parte de Final Fantasy VII Remake, trilogía que empezó en el 2020 y aparentemente tendrá su cierre para el 2028. Aunque mientras eso sucede, la empresa está lanzando las entregas pasadas en Switch 2 y Xbox, lo cual ayudará a crecer el público. Por su parte, quieren hacer el público de quienes no los probaron en la propia plataforma de Sony, eso con la venta de cierto artículo especial.


    La empresa lanzó oficialmente la edición física Twin Pack de Final Fantasy VII Remake Intergrade y Final Fantasy VII Rebirth para PS5, una colección especial dirigida a jugadores que prefieren tener sus títulos en formato físico. Este paquete reúne dos de los RPG más aclamados de los últimos años en tres discos Blu-Ray, combinando la primera parte ambientada en Midgar con la épica continuación que expande la historia más allá de la ciudad de acero.

    Remake Intergrade retoma la aventura de Cloud y sus aliados en Midgar, una metrópoli alimentada por la energía mako extraída por la Compañía Shinra. La versión Intergrade incluye mejoras visuales para PS5 y el contenido adicional Episode INTERmission, protagonizado por Yuffie Kisaragi en una historia paralela a la campaña principal.

    Por su parte, Final Fantasy VII Rebirth continúa la trama con Cloud y su grupo explorando el mundo exterior en busca de Sephiroth. La secuela introduce nuevos personajes jugables como Red XIII, Yuffie y Cait Sith, además de habilidades de Sinergia que permiten realizar ataques combinados durante los combates. También ofrece una amplia variedad de actividades secundarias, como carreras de chocobos, misiones opcionales, batallas desafiantes y el minijuego Queen’s Blood.

    El Twin Pack Physical Edition ya está disponible en minoristas seleccionados y la tienda oficial de Square Enix, hasta agotar existencias. Con esta edición, los fans tienen la oportunidad de asegurar en un solo paquete las dos primeras partes de la trilogía de remakes, consolidando una de las sagas más influyentes de la historia del videojuego en su biblioteca física. Con esto queda más que claro, que llegará una edición con los tres juegos cuando el tercero se ponga a la venta.

    Vía: SE

    Imagen

    Nota del autor: Mejor esperar hasta que salga la última parte. Aunque esto va más para quienes no los jugaron en su momento, pienso yo.

