¿Hay posibilidad de ver el regreso de la serie Friends?

El cierre ya se dio hace algunos años

Sin duda, una de las series que marco época hace más de 30 años atrás fue Friends, la cual tenía como protagonistas a un grupo de amigos con sus relatos de la vida cotidiana, donde cada uno de los personajes se convirtieron en los más queridos por los diferentes fans que ganaron en el mundo. Con esto en mente, los seguidores se preguntan si en algún momento habrá alguna especie de reunión, y todo parece apuntar que no vaya a suceder pronto.





Jennifer Aniston ha cerrado de forma tajante cualquier posibilidad de que la serie regrese en el futuro. En una entrevista, la actriz afirmó que sería “literal y físicamente imposible” realizar un reinicio, una nueva versión o incluso una secuela de la exitosa comedia televisiva. La intérprete de Rachel Green explicó que, tras el fallecimiento de Matthew Perry en 2023, la idea de reunir nuevamente al elenco carece de sentido y no sería viable.

Aniston recordó con tristeza la muerte de Perry, quien padecía problemas de salud y adicciones: “Es desgarrador que tuviera tantos demonios. Pero, vaya, para alguien con tantos problemas internos, sin duda se reía mucho, y eso lo era todo para él”. La actriz también destacó el lazo que unía al elenco original, Perry, Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox y Matt LeBlanc, durante las diez temporadas de la serie, emitida entre 1994 y 2004, calificando esa etapa como una experiencia única.

“Formó por completo mi identidad. Fue pura alegría”, comentó sobre su paso por la serie, recordando con entusiasmo la emoción diaria de grabar y descubrir los nuevos guiones. La conexión entre los actores se mantuvo con el paso de los años, como quedó reflejado en el especial Friends: The Reunion en 2021, que reunió al reparto por última vez.

En declaraciones posteriores, Aniston aseguró que ese evento marcó el cierre definitivo para todos. “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, explicó en 2024. “Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que haya superado ese dolor”. Con ello, la actriz deja claro que Friends permanecerá como un recuerdo intocable.

Vía: IGN

Nota del autor: Se nota el amor que la gente le tiene a la serie en cuestión. Ojalá algún día les den una sorpresa.