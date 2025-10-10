    ¿Hay posibilidad de ver el regreso de la serie Friends?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS10/10/2025 3:07 p. m.

    El cierre ya se dio hace algunos años

    Sin duda, una de las series que marco época hace más de 30 años atrás fue Friends, la cual tenía como protagonistas a un grupo de amigos con sus relatos de la vida cotidiana, donde cada uno de los personajes se convirtieron en los más queridos por los diferentes fans que ganaron en el mundo. Con esto en mente, los seguidores se preguntan si en algún momento habrá alguna especie de reunión, y todo parece apuntar que no vaya a suceder pronto.


    Jennifer Aniston ha cerrado de forma tajante cualquier posibilidad de que la serie regrese en el futuro. En una entrevista, la actriz afirmó que sería “literal y físicamente imposible” realizar un reinicio, una nueva versión o incluso una secuela de la exitosa comedia televisiva. La intérprete de Rachel Green explicó que, tras el fallecimiento de Matthew Perry en 2023, la idea de reunir nuevamente al elenco carece de sentido y no sería viable.

    Aniston recordó con tristeza la muerte de Perry, quien padecía problemas de salud y adicciones: “Es desgarrador que tuviera tantos demonios. Pero, vaya, para alguien con tantos problemas internos, sin duda se reía mucho, y eso lo era todo para él”. La actriz también destacó el lazo que unía al elenco original, Perry, Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox y Matt LeBlanc, durante las diez temporadas de la serie, emitida entre 1994 y 2004, calificando esa etapa como una experiencia única.

    Formó por completo mi identidad. Fue pura alegría”, comentó sobre su paso por la serie, recordando con entusiasmo la emoción diaria de grabar y descubrir los nuevos guiones. La conexión entre los actores se mantuvo con el paso de los años, como quedó reflejado en el especial Friends: The Reunion en 2021, que reunió al reparto por última vez.

    En declaraciones posteriores, Aniston aseguró que ese evento marcó el cierre definitivo para todos. “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, explicó en 2024. “Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que haya superado ese dolor”. Con ello, la actriz deja claro que Friends permanecerá como un recuerdo intocable.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Se nota el amor que la gente le tiene a la serie en cuestión. Ojalá algún día les den una sorpresa.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    ¿Hay posibilidad de ver el regreso de la serie Friends?
    ¿Hay posibilidad de ver el regreso de la serie Friends?
    Nintendo celebra Día de Muertos en la app de Pikmin Bloom
    Nintendo celebra Día de Muertos en la app de Pikmin Bloom
    El anime de One Piece regresa, pero no continúa la historia
    El anime de One Piece regresa, pero no continúa la historia
    Battlefield 6 experimenta largas filas de espera
    Battlefield 6 experimenta largas filas de espera
    Nuevas versiones físicas de Final Fantasy VII, VIII y IX llegarán a Switch
    Nuevas versiones físicas de Final Fantasy VII, VIII y IX llegarán a Switch
    Director de arte de Halo abandona la serie después de 17 años
    Director de arte de Halo abandona la serie después de 17 años
    La serie de Harry Potter tendría escenas nuevas
    La serie de Harry Potter tendría escenas nuevas
    Filtración revela cuándo estaría disponible el PS6
    Filtración revela cuándo estaría disponible el PS6
    Nintendo presenta patente relacionada al Playtest de Switch Online
    Nintendo presenta patente relacionada al Playtest de Switch Online
    Habrá menú temático de Volver al Futuro para su reestreno en México
    Habrá menú temático de Volver al Futuro para su reestreno en México
    Cancelan el desarrollo de Hyper Light Breaker
    Cancelan el desarrollo de Hyper Light Breaker
    Review – Battlefield 6
    Review – Battlefield 6
    Revelan cuál sería la duración de los nuevos episodios de Stranger Things
    Revelan cuál sería la duración de los nuevos episodios de Stranger Things
    Sony habría adquirido importante estudio independiente
    Sony habría adquirido importante estudio independiente
    El PlayStation 6 utilizaría la inteligencia artificial
    El PlayStation 6 utilizaría la inteligencia artificial
    Anuncian paquete físico de los dos juegos de Final Fantasy VII Remake
    Anuncian paquete físico de los dos juegos de Final Fantasy VII Remake
    Ninja Gaiden 4 y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Ninja Gaiden 4 y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    ¿Qué significa el corto de Pikmin de Nintendo?
    ¿Qué significa el corto de Pikmin de Nintendo?
    Confirman la Película de Minecraft 2 con día de estreno
    Confirman la Película de Minecraft 2 con día de estreno
    El casting de la película biográfica de The Beatles avanza
    El casting de la película biográfica de The Beatles avanza
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo