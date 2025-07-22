    Se presenta Pokémon Friends para móviles y Switch

    The Pokémon Company ha presentado Pokémon Friends, un nuevo juego de puzles disponible desde hoy en la eShop de Nintendo Switch y en dispositivos móviles iOS y Android. La versión para la consola tiene un precio de $9.99 USD USD y ofrece una experiencia relajada en la que los jugadores resuelven tres rompecabezas aleatorios por sesión para obtener lana, que luego sirve para fabricar peluches Pokémon a través de una máquina llamada Plush-O-Matic. Los jugadores podrán coleccionar sus creaciones en un catálogo, obtener sellos diarios y volver a intentar desafíos anteriores.

    Aquí su tráiler:

    Además de fabricar peluches, el juego incluye misiones que otorgan muebles para decorar habitaciones, y permite entablar amistad con los habitantes del pueblo cumpliendo sus peticiones. El paquete básico incluye 30 puzles, 70 peluches distintos y 11 tipos de lana, aunque también hay contenido descargable disponible para ampliar la experiencia. Pokémon Friends combina coleccionismo, creatividad y un estilo visual encantador que apunta a convertirse en un título favorito entre los fans casuales de la franquicia.

    Vía: Pokémon

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
