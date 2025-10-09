Sony habría adquirido importante estudio independiente

Una desarrolladora independiente popular

Desde hace ya un tiempo se ha estado hablando de que Sony trae entre manos la adquisición de nuevos estudios, esto con el objetivo de expandir sus franquicias, pero sobre todo, que algunas olvidadas tengan quien las trabaje para así aumentar las ventas de su propio hardware. Con esto en mente, salió a la luz que en estos días la empresa se acaba de llevar a su equipo a quienes han hecho lanzamientos independientes de excelencia.

La posibilidad de que PlayStation haya adquirido el estudio detrás de un exitoso exclusivo de PS5 de 2025 ha generado especulación entre los fan. Los rumores surgieron luego de que se descubriera que la compañía presentó una solicitud de marca registrada para Sword of the Sea en Europa, listándose como copropietaria de la propiedad intelectual junto al estudio independiente Giant Squid.

El juego, que se destacó en 2025 como una de las grandes exclusivas, ya contaba con el respaldo de Sony durante su desarrollo, lo que llevó a muchos a considerar que la empresa japonesa podría haber intervenido aún más allá, adquiriendo el estudio o asegurando derechos sobre la IP. La inclusión del indie como copropietario sugiere un posible acuerdo de desarrollo conjunto o propiedad compartida entre ambas partes.

La relación entre Sony y Giant Squid ha sido estrecha desde los primeros anuncios de Sword of the Sea, con la compañía japonesa apoyando la producción y visibilidad del título. Esta colaboración previa refuerza la idea de que una adquisición, o al menos un acuerdo de propiedad conjunta, no sería sorprendente dentro del contexto de la industria.

Aunque aún no hay confirmación oficial, la solicitud de marca registrada ha encendido la imaginación de los seguidores del juego y plantea nuevas expectativas sobre el futuro de la franquicia y posibles entregas adicionales bajo el paraguas de PlayStation. Esperemos a que hablan del tema los representantes de las corporaciones.

Vía: PSL

Nota del autor: Quizá sea buena idea, para que lancen juegos de menor presupuesto de forma más rápida. Es posible que en los próximos días haya un anuncio.