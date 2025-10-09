    Sony habría adquirido importante estudio independiente

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/10/2025 4:49 p. m.

    Una desarrolladora independiente popular

    Desde hace ya un tiempo se ha estado hablando de que Sony trae entre manos la adquisición de nuevos estudios, esto con el objetivo de expandir sus franquicias, pero sobre todo, que algunas olvidadas tengan quien las trabaje para así aumentar las ventas de su propio hardware. Con esto en mente, salió a la luz que en estos días la empresa se acaba de llevar a su equipo a quienes han hecho lanzamientos independientes de excelencia.

    La posibilidad de que PlayStation haya adquirido el estudio detrás de un exitoso exclusivo de PS5 de 2025 ha generado especulación entre los fan. Los rumores surgieron luego de que se descubriera que la compañía presentó una solicitud de marca registrada para Sword of the Sea en Europa, listándose como copropietaria de la propiedad intelectual junto al estudio independiente Giant Squid.

    El juego, que se destacó en 2025 como una de las grandes exclusivas, ya contaba con el respaldo de Sony durante su desarrollo, lo que llevó a muchos a considerar que la empresa japonesa podría haber intervenido aún más allá, adquiriendo el estudio o asegurando derechos sobre la IP. La inclusión del indie como copropietario sugiere un posible acuerdo de desarrollo conjunto o propiedad compartida entre ambas partes.

    La relación entre Sony y Giant Squid ha sido estrecha desde los primeros anuncios de Sword of the Sea, con la compañía japonesa apoyando la producción y visibilidad del título. Esta colaboración previa refuerza la idea de que una adquisición, o al menos un acuerdo de propiedad conjunta, no sería sorprendente dentro del contexto de la industria.

    Aunque aún no hay confirmación oficial, la solicitud de marca registrada ha encendido la imaginación de los seguidores del juego y plantea nuevas expectativas sobre el futuro de la franquicia y posibles entregas adicionales bajo el paraguas de PlayStation. Esperemos a que hablan del tema los representantes de las corporaciones.

    Vía: PSL

    Imagen

    Nota del autor: Quizá sea buena idea, para que lancen juegos de menor presupuesto de forma más rápida. Es posible que en los próximos días haya un anuncio.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Sony habría adquirido importante estudio independiente
    Sony habría adquirido importante estudio independiente
    Anuncian paquete físico de los dos juegos de Final Fantasy VII Remake
    Anuncian paquete físico de los dos juegos de Final Fantasy VII Remake
    Ninja Gaiden 4 y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Ninja Gaiden 4 y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    ¿Qué significa el corto de Pikmin de Nintendo?
    ¿Qué significa el corto de Pikmin de Nintendo?
    Confirman la Película de Minecraft 2 con día de estreno
    Confirman la Película de Minecraft 2 con día de estreno
    El casting de la película biográfica de The Beatles avanza
    El casting de la película biográfica de The Beatles avanza
    GTA VI sí podría llegar a costar $70 dólares
    GTA VI sí podría llegar a costar $70 dólares
    Leyenda de Naruto nos presenta su nuevo anime
    Leyenda de Naruto nos presenta su nuevo anime
    Copia de Animal Crossing llega a la PlayStation Store
    Copia de Animal Crossing llega a la PlayStation Store
    Tres juegos muy extraños de SNES llegan a Switch Online
    Tres juegos muy extraños de SNES llegan a Switch Online
    Ubisot canceló un Assassins Creed por preocupaciones políticas
    Ubisot canceló un Assassins Creed por preocupaciones políticas
    Call of Duty y Battlefield mienten a los jugadores
    Call of Duty y Battlefield mienten a los jugadores
    Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México
    Suben los capítulos de Demon Slayer totalmente gratis en México
    Estado del norte de México prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas
    Estado del norte de México prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas
    Los créditos de Super Mario Galaxy en Switch causan polémica
    Los créditos de Super Mario Galaxy en Switch causan polémica
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Celebran la transformación más impresionante de Dragon Ball
    Celebran la transformación más impresionante de Dragon Ball
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo