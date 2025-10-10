    Nintendo celebra Día de Muertos en la app de Pikmin Bloom

    Los Pikmin festejan de forma diferente

    Esta semana Nintendo ha estado en las tendencias con la franquicia de Pikmin, puesto que liberaron el misterioso video de Close To You, en el cual vimos el potencial con el que cuenta su estudio dedicado a crear animaciones, teniendo como protagonistas a los pequeños seres de colores. Ese foco continúa de manera inmediata, ya que se anunció una colaboración de la aplicación oficial con México, concretamente con una de sus fiestas insignia.

    Este octubre, Pikmin Bloom se une a las celebraciones del Día de Muertos con un evento temático lleno de flores, colores y desafíos. Inspirado en la tradicional festividad, la experiencia invita a los jugadores a unirse a seres disfrazados de calaveras para acompañarlos en paseos festivos y misiones únicas. El evento se llevará a cabo del 1 al 31 de octubre de 2025, permitiendo a los participantes obtener recompensas exclusivas mientras caminan y exploran.

    Durante el evento, los usuarios podrán completar diferentes etapas con objetivos como plantar flores, destruir champiñones y hacer crecer Pikmin para obtener plántulas especiales que se transforman en criaturas con disfraces de calavera. Al completar cada misión, se desbloquearán recompensas aleatorias, entre ellas velas titilantes, pétalos y plántulas doradas garantizadas en puntos clave. Además, los fines de semana aparecerán champiñones gigantes de colores, ofreciendo cajas misteriosas inusuales y más oportunidades para colaborar en equipo.

    Los jugadores también podrán adquirir un pase de evento prémium, disponible con bonificaciones si se compra durante la primera semana, que incluye velas titilantes adicionales, monedas y tiques de recarga. Este paquete especial está diseñado para facilitar la progresión completa del evento, además de ampliar la capacidad de almacenamiento de néctares para quienes lo necesiten.

    Con este evento, Nintendo y Niantic combinan la cultura mexicana con la jugabilidad colaborativa característica de Pikmin Bloom, llenando las calles virtuales y reales de flores, calaveras y energía festiva durante todo el mes de octubre. Será el incentivo ideal para quienes continúan recorriendo el mundo con su celular, viendo a los pequeños guerreros a través de dicha pantalla.

    Vía: PB

    Imagen

    Nota del autor: Creo que nunca usé la aplicación, pero seguramente hay mucha gente que aún juego. Francamente desearía un DLC para el cuarto juego de la saga.

