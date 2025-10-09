    Habrá menú temático de Volver al Futuro para su reestreno en México

    En caso de que haya algunos lectores despistados, hace algún tiempo se confirmó que la primera entrega de Volver al Futuro regresará a los cines de México, noticia que es muy positiva para quienes nunca la vieron en su tiempo en la pantalla grande o si buscan revivir dichos años de grandeza. Y junto a esta noticia, se dieron novedades en relación a la comida que venderán para ingresar a las salas.


    Cinépolis celebrará el 40 aniversario con un menú temático especial que acompañará el reestreno de la icónica película . A partir del 9 de octubre de 2025, los fanáticos ya pueden adquirir boletos en preventa a través de la app o el sitio web de la cadena. Sin embargo, para disfrutar de esta experiencia gastronómica inspirada en el clásico, será necesario elegir específicamente la opción del menú temático al momento de la compra.

    Este combo no estará disponible en todas las sucursales, sino únicamente en salas VIP seleccionadas de cinco ciudades del país. En Monterrey se ofrecerá en Galerías VIP y Punto Valle VIP; en Guadalajara en Galerías VIP y La Perla VIP; en la Ciudad de México en Arcos Bosques VIP y Mítikah VIP; en Querétaro en Antea VIP y La Victoria Latitud VIP; y en Morelia en Las Américas VIP.

    El menú incluye una orden de chicken tenders, una pizza individual, un brownie de oreo y dos bebidas sin alcohol. Cinépolis ha aclarado que no se podrán realizar cambios ni en los platillos ni en las bebidas, por lo que el combo se servirá tal como fue diseñado. Además, la opción “MOVIE & MEAL” aparece directamente en los boletos, indicando que tanto la entrada como la comida se incluyen en un solo pago.

    Aunque no se ha revelado el precio oficial, usuarios reportan que el costo aproximado es de $750 pesos, monto que puede variar según la sucursal, el horario o el día. Volver al Futuro regresará a los cines de México el 23 de octubre de 2025, ofreciendo a los asistentes una experiencia inmersiva que combina nostalgia cinematográfica y este menú exclusivo.

    Nota del autor: La verdad, la imagen de este menú luce excelente. Quizá vaya y lo compre si aún está disponible.

