Cancelan el desarrollo de Hyper Light Breaker

Tenía potencial el videojuego

El desarrollo de Hyper Light Breaker, la precuela en 3D del aclamado Hyper Light Drifter, está llegando a su fin sin abandonar el acceso anticipado, mientras el estudio Heart Machine enfrenta una ola de despidos. La compañía confirmó que el proyecto no continuará como se planeó originalmente y que varios empleados serán desvinculados, aunque no se especificó cuántos.

En un comunicado, Heart Machine explicó que esta decisión fue “el único camino disponible dadas las circunstancias”, citando factores externos como cambios en la financiación, consolidación corporativa y el difícil entorno que enfrentan los estudios independientes. A pesar de no poder concretar su visión completa, el equipo planea entregar en enero una versión final “lo más pulida y completa posible”, enfocándose en perfeccionar sistemas clave para ofrecer un cierre satisfactorio.

El título, que llegó a acceso anticipado en enero de este año y recibió su primera gran actualización en abril, tuvo una recepción inicial mixta: aunque muchos destacaron sus ambiciones, otros señalaron problemas en la comunicación sobre cómo avanzar en el juego. Heart Machine también confirmó que no habrá nuevas actualizaciones ni sesiones de preguntas y respuestas durante el resto de 2025, debido a la reducción de recursos y la salida de miembros del equipo.

Este desenlace representa un giro triste para un proyecto que generó altas expectativas entre los fans de la saga. Aunque el estudio hará un último esfuerzo por entregar un producto sólido, la situación refleja las dificultades que enfrentan muchos desarrolladores independientes en la actual industria del videojuego. Entonces, será lanzando pero no cancelado del todo.

El acceso está disponible mediante la PC.

Vía: RPS

Nota del autor: Una pena que lleguen a ese punto. Definitivamente la obra se va a reflejar como incompleta para los jugadores.



