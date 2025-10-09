Revelan cuál sería la duración de los nuevos episodios de Stranger Things

Serán historias muy ambiciosas en pantalla

Este año es importante para el mundo de las series que alcanzaron el éxito en la cultura pop y que ayudaron a consolidar a Netflix como la plataforma de streaming más popular, y es que llegará la quinta temporada de Stranger Things, show que ya se puede considerar el favorito de muchos jóvenes y adultos. Y ahora que la primera oleada de episodios se acerca, salió a la luz información interesante sobre el tiempo que pasarán los espectadores frente a la TV.





El final promete ser más ambicioso que nunca, con episodios que se extenderán entre 90 y 120 minutos cada uno, según los últimos informes. Además, se estima que cada uno contó con un presupuesto de entre $50 y $60 millones de dólares, un reflejo del esfuerzo de Netflix por mantener la calidad y la magnitud que caracteriza a la serie creada por los hermanos Duffer.

Los responsables de la producción, Matt y Ross Duffer, han elogiado recientemente a Peter Friedlander, el exejecutivo de la empresa ahora contratado por Amazon como director de televisión, por su apoyo durante la última temporada. Según los Duffer, Friedlander se mantuvo siempre calmado y confiado, apoyando a los creadores incluso en los momentos más complejos de la producción, y contribuyó a que el proceso creativo se desarrollara de manera fluida.

Gracias a este respaldo y a los recursos disponibles, los hermanos pudieron dedicar el tiempo necesario para desarrollar cuidadosamente la historia, asegurando que la temporada final cierre con fuerza los arcos de casi una década de personajes y tramas. La inversión ha permitido que los creadores no se vean limitados por presupuestos ajustados ni presiones corporativas, priorizando la narrativa y la experiencia de los fans.

Con este enfoque, la quinta temporada se perfila como un cierre digno para la saga de Hawkins, combinando los elementos de terror, aventura y drama que han hecho de Stranger Things un fenómeno global. Los seguidores de la serie pueden esperar un desenlace meticulosamente elaborado, con la libertad creativa necesaria para resolver todas las tramas pendientes de manera satisfactoria.

Recuerda que la primera parte de esta conclusión llega el 27 de noviembre.

Vía: BS

Nota del autor: Ya no quiere esperar más para ver los nuevos episodios. Muy raro que la temporada la hayan dividido en tres.