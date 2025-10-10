Battlefield 6 experimenta largas filas de espera

Después de años de espera, Battlefield 6 por fin está disponible en nuestras manos. El título de EA ha gozado de un éxito lanzamiento, con más de 300 mil jugadores tan solo en Steam. Sin embargo, esto también ha dado pie a un problema que muchos esperaban no experimentar en estos momentos: largas filas de espera para jugar en línea.

Si bien los desarrolladores señalaron que las pruebas betas los ayudaron a expandir los servidores para asegurar que todos los jugadores fueran capaces de disfrutar de esta experiencia en su lanzamiento, parece que subestimaron al público. En estos momentos, múltiples usuarios han reportado problemas para unirse a una partida, con excesivo tiempo de espera siendo el principal enemigo del público. Esto fue lo que comentó el estudio al respecto:

“Una breve actualización sobre las colas de inicio de sesión mientras nos preparamos para el lanzamiento de Battlefield 6 hoy.



Battlefield 6 se lanza hoy a las 15:00 UTC y anticipamos que muchos de ustedes iniciarán sesión simultáneamente durante este primer momento.



Para garantizar una experiencia de inicio de sesión fluida y estable para todos, estamos agregando un sistema de colas durante este y otros momentos de mayor actividad.



¡Gracias por su paciencia mientras lanzamos Battlefield 6!”

A short update on login queues as we prepare for the launch of Battlefield 6 later today.



Battlefield 6 launches today at 15:00UTC and we anticipate many of you to login at the same time during this initial moment.



To help ensure a smooth and stable login experience for… — Battlefield Comms (@BattlefieldComm) October 10, 2025

A esperar

Esto no es algo nuevo para los juegos enfocados al multiplayer. Tan solo hay que recordar el caos de Helldivers II el año pasado. Sin embargo, en esta ocasión estamos hablando de Battlefield 6, una de las experiencias multiplayer más esperadas del 2025, por lo que los desarrolladores debieron asegurar un mejor lanzamiento, al menos en este apartado.

Afortunadamente, esto es algo momentáneo. Conforme pasen las horas y los días, es probable que las filas de espera desaparezcan, ya sea que el número de jugadores simultáneos disminuye o los desarrolladores expanden las capacidades de sus servidores.

Te recordamos que Battlefield 6 ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de esta entrega. De igual forma, Call of Duty y Battlefield le mienten a los jugadores.

Nota del Autor:

Esto es algo natural cuando hablamos de juegos enfocados al apartado multiplayer. Lo interesante, es que los desarrolladores debieron tomar en cuenta la popularidad que Battlefield 6 ganó durante sus pruebas, así como el desinterés general de Call of Duty y aprovechar su situación para ofrecer la mejor experiencia posible.

Vía: Eurogamer