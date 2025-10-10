Director de arte de Halo abandona la serie después de 17 años

La situación en Halo Studio es algo extraña. En las próximas semanas, el estudio revelará nuevos detalles sobre el futuro de su serie insignia. Sin embargo, hoy tenemos noticias poco alentadoras, y es que el director de arte de Halo, con casi 20 años de experiencia en la franquicia, ha abandonado el estudio.

En una reciente publicación en su LinkedIn, Glenn Israel, quien comenzó a trabajar en Bungie en el 2008, y después entró a 343 Industries en el 2010, confirmó su salida del estudio con un mensaje que apunta a un conflicto interno. Esto fue lo que comentó al respecto:

“A partir de hoy, y después de 17 largos años, oficialmente ya no contribuyó al universo de Halo.



No hay mucho más que pueda decir por el momento, aunque tengo la intención de compartir esta historia en su totalidad cuando sea absolutamente seguro hacerlo el próximo año. Mientras tanto, tengo un mensaje para todos los que necesitan escucharlo.



Sé que el estado de nuestra industria parece desesperado, pero nunca olviden que son libres de elegir. Ninguna ilusión de seguridad ni promesa de riqueza, fama o poder vale la pena sacrificar su salud, su dignidad, su ética o sus valores, y nadie puede obligarlos a hacerlo. Manténganse fuertes, presenten pruebas cuando sea necesario y encuentren su lugar”.

¿Un conflicto en proceso?

Israel ha señalado que tiene pensado dar detalles sobre su salida hasta el 2026, por lo que es probable que fimara un NDA por algún tema que en estos momentos es un misterio. Sin embargo, su mensaje insinúa que la situación entre él y Halo Studios no fue la mejor.

El artista comenzó su carrera en Bungie trabajando en Halo 3: ODST, y desde entonces ha participado en múltiples proyectos de la serie como artista conceptual y artista conceptual senior. Por su parte, Halo Studios compartirá más detalles sobre el futuro de esta franquicia el próximo 24 de octubre, día en que se llevarán a cabo las Halo World Championships.

Nota del Autor:

Considerando su mensaje, es probable que Israel simplemente no aceptó la dirección en la que Halo Studios se está moviendo. Tomando en cuenta que estamos hablando de un artista, quizás el conflicto tuvo que ver con el uso de inteligencia artificial.

