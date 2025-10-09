Nintendo presenta patente relacionada al Playtest de Switch Online

Nintendo tiene planes interesantes
Durante los últimos meses Nintendo ha tenido un proyecto muy misterioso en circulación, este lleva el nombre de Playtest Program para el servicio de Switch Online, donde las capturas que se han filtrado dan a entender que se trata de un juego en línea de mundo compartido al estilo Minecraft o Roblox. Y ahora que el tema de conversación se empieza a calmar, surge más información que puede resultar llamativa.
La empresa ha presentado una nueva patente relacionada con su programa, continuando así con sus esfuerzos por explorar funciones interactivas el online. La patente, registrada como US20250312694, describe un sistema que permite a los jugadores seleccionar objetos en un entorno virtual simplemente caminando a su alrededor, lo que apunta a nuevas formas de interacción en línea.
Se trata de la quinta patente conocida vinculada al programa, sumándose a las identificadas previamente como US451302002, US451302003, US451302007 y US451306303, registradas a inicios de este año. Todas ellas parecen estar orientadas a implementar nuevas mecánicas multijugador o experiencias experimentales para el servicio en línea de Nintendo.
El presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, ya había adelantado que el programa Playtest fue utilizado para “probar una nueva función para el servicio Switch Online”, aunque los detalles concretos no se han revelado públicamente. Nintendo planea aprovechar los aprendizajes obtenidos para mejorar las futuras ofertas de NSO.
Este movimiento refuerza la idea de que Nintendo continúa explorando tecnologías innovadoras que podrían expandir las posibilidades sociales y de juego en línea para su comunidad, aunque todavía no se ha confirmado cuándo podrían implementarse estas funciones de forma oficial. Quizá pueda implementarse a estas pruebas más adelante si es que se llevan a cabo.
Vía: GN
Nota del autor: Nunca pude probar esta beta, espero vuelvan a abrir fechas en los próximos meses.