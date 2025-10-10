La serie de Harry Potter tendría escenas nuevas

La serie de Harry Potter ya está en marcha. Aunque su estreno aún está algo lejos, las filmaciones han comenzado y, como sucede en estos casos, las filtraciones son el pan de cada día para los fans de esta propiedad. Lo interesante, es que esta información prematura ha revelado algo que el público ya sospechaba, puesto que la serie de Harry Potter tendría escenas completamente nuevas.

Hace unos días tuvimos el primer vistazo a John Lithgow en el rol de Dumbledore. Si bien muchos se entusiasmaron por su vestido, otros más notaron que el director de Hogwarts se encontraba en una playa, algo que no sucede en el primer libro. Seguido de esto, una segunda filtración reveló que Nicolas Flamel aparecerá en la serie.

Contenido nuevo para la serie

En el primer libro de Harry Potter, Nicolas Flamel es un personaje importante, el cual nunca aparece. De esta forma, se espera que la serie por fin nos muestra la relación entre personaje y Dumbledore. Junto a esto, los fans han especulado que las grabaciones en la playa podrían estar relacionadas con un cambio significativo en el libro, explicando qué hizo el director de Hogwarts cuándo no estaba en la escuela al final de la historia.

Por el momento no hay información oficial por parte de HBO o Warner Bros. que confirme el uso de nuevas escenas. Sin embargo, esto no suena como una idea descabellada, especialmente cuando hablamos de una adaptación de un libro bastante corto, al menos en comparación con el resto de la serie.

Considerando que el trabajo de J.K. Rowling fue construido a la marcha, es muy probable que HBO trate de arreglar algunas inconsistencias, pulir ideas, y haga referencias claras a eventos futuros en la historia. En temas relacionados, puedes conocer más sobre John Lithgow como Dumbledore aquí. De igual forma, esta es la razón por la cual Emma Watson dejó de actuar.

