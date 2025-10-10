    Filtración revela cuándo estaría disponible el PS6

    10/10/2025 8:12 a. m.

    La siguiente generación de PlayStation está en camino. Aunque Sony aún no está listo para hablar del todo sobre el PS6, todo indica a que la nueva consola de la compañía estaría disponible en solo dos años. Así es, nueva información asegura que el hardware llegaría a nuestras manos en algún punto del 2027.

    El día de ayer, Mark Cerny, arquitecto del PS5, y Jack Huynh, de AMD, hablaron sobre el uso de inteligencia artificial en la siguiente consola de Sony, por lo cual muchos usuarios se preguntaron cuándo es que el PlayStation 6 estaría disponible. De esta forma, KeplerL2, conocido por sus fuentes en AMD, asegura que esta consola estaría disponible en el 2027, a menos que algún evento inesperado cause un retraso.

    La nueva generación de PlayStation

    Esta no es la primera vez que esta fecha está relacionada con el lanzamiento del PS6. Cuando Microsoft apeló por la compra de Activision Blizzard, la FTC filtró varios documentos internos de Xbox y PlayStation, revelando que sus siguientes consolas estarían disponibles entre el 2027 y 2028. Desde entonces, múltiples reportes han señalado que la próxima generación de estas consolas ya está en camino.

    Aunque los detalles siguen siendo un misterio, todo apunta a que el PlayStation 6 hará un gran uso de la inteligencia artificial, y una versión portátil, con todo y dock, formaría parte de esta generación. Solo nos queda esperar a que Sony comparta más información, algo que podría suceder el próximo año. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre el uso de IA en el PS6. De igual forma, PlayStation habría adquirido importante estudio.

    Nota del Autor:

    Aún se siente como si el PS5 salió ayer, por lo que hablar sobre la siguiente generación de la compañía suena algo raro, pero es parte del ciclo de vida de una consola. Parte de estos se debe a que no hemos visto tantos lanzamientos first party como a muchos nos gustaría.

    Vía: Vandal 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
