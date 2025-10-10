Nuevas versiones físicas de Final Fantasy VII, VIII y IX llegarán a Switch

Final Fantasy tiene una gran presencia en Nintendo Switch. En estos momentos es posible disfrutar de las primeras 12 entregas, con la excepción de XI, en esta plataforma y, lo mejor de todo, es que casi todos estos títulos tienen una versión física. Ahora, para completar la colección, Final Fantasy VII, VIII y IX por fin estarán disponibles en este formato a finales de este año.

Por medio de sus redes sociales, Square Enix ha confirmado que el paquete de Final Fantasy VII y VIII, así como Final Fantasy IX, tendrán un lanzamiento físico en América el próximo 9 de diciembre. Cada título tendrá un precio de $39.99 dólares, y ninguna descarga adicional será necesaria.

Play three classic adventures anytime, anywhere: Final Fantasy VII, VIII, and IX are launching physically on Nintendo Switch in North America from December 9th, 2025!



Un paquete viejo

Ahora, lo interesante, es que estos dos paquetes físicos no son nuevos. Square Enix lanzó estas versiones físicas en Europa y Japón hace un par de años. La gran novedad es tener una versión con el logo de la ESRB. Fuera de esto, no hay un cambio para Final Fantasy VII, VIII y IX. Las pre-órdenes ya están disponibles, y es probable que más de una persona por fin complete su colección de esta forma.

En estos momentos, la colección remasterizada de Final Fantasy I-VI, Final Fantasy X/X-2 HD y Final Fantasy XII ya tienen versiones físicas para el Switch, y la trilogía de PlayStation pronto se unirá a este grupo. Recuerda, las versiones físicas de Final Fantasy VII-VIII y Final Fantasy IX llegarán de forma física a América el 9 de diciembre del 2025. En temas relacionados, Final Fantasy VII Remake y Rebirth saldrán en un paquete especial. De igual forma, logran correr Final Fantasy XIV en 3DS.

Aunque es cierto que las versiones físicas europeas de estos juegos han estado disponibles por años, también es cierto que muchos quieren tener una colección uniforme. Lo interesante será ver si estas ediciones subirán de precio para estar al nivel de la americana, o si se mantendrán intactas en este sentido.

