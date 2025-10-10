El anime de One Piece regresa, pero no continúa la historia

Está de vuelta, pero no como quisieramos

En estos momentos la franquicia de One Piece está pasando por un proceso calmado, dado que la serie se tomó un descanso en la parte impresa y también animada, esto con motivos diferentes que involucran algo de descanso para el autor y detalles de programación en la TV Japonesa. Sin embargo, llegó el momento de que todo regrese a la normalidad, y los seguidores del proyecto tendrán algo especial antes de entrar de lleno a la historia.

El anime regresa esta semana, aunque con un giro inesperado: en lugar de continuar el argumento, estrenará un episodio especial recopilatorio centrado en el CP0, retrasando la llegada del capítulo 1146. Este no es la continuación directa del arco de Egghead, sino un recurso para mantener la programación activa sin avanzar. El esperado episodio se estrenará oficialmente el 19 de octubre en plataformas de streaming.

La decisión de emitir un especial llega después de una breve pausa en la transmisión regular, estrategia habitual en producciones de larga duración como One Piece para dar más tiempo al equipo de animación y al material original del manga. Estos episodios recopilatorios suelen servir para repasar acontecimientos recientes y preparar al público para lo que viene, manteniendo el ritmo semanal sin dejar espacios vacíos en la emisión.

Mientras tanto, el manga también se encontraba detenido debido a los problemas de salud de Eiichiro Oda , su creador. Afortunadamente, desde la cuenta oficial de la serie se confirmó que Oda se está recuperando favorablemente y que el manga regresará con su capítulo 1162 el 14 de octubre, retomando la historia dentro del arco de Elbaph.

La noticia ha tranquilizado a los seguidores, que habían mostrado preocupación por la salud del mangaka. Con la reanudación del manga y el inminente regreso del anime a su trama principal, los fans podrán disfrutar nuevamente de la historia de los Sombrero de Paja en pleno desarrollo. No está de más decir, que también se espera el estreno de la nueva temporada del live action para el 2026.

Vía: VD

Nota del autor: Yo sigo atorado con el doble latino que va en Zou, así que no preocupa mucho si hablamos de la versión japonesa con subtítulos.