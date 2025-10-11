    Nintendo comparte nuevos detalles sobre Metroid Prime 4: Beyond

    Aunque Metroid Prime 4: Beyond está a un par de meses de distancia, Nintendo no quiere que nos olvidemos de la gran carta con la que cerrarán el año. De esta forma, la Gran N ha compartido nuevos detalles sobre la siguiente aventura de Samus, específicamente sobre Vi-O-La, la motocicleta que tanto ha dado de qué hablar entre los fans.

    Por medio de su sitio oficial en Japón, Nintendo reveló que Vi-O-La se combina con la nueva habilidad psíquica de Samus, dándonos la oportunidad de explorar el nuevo planeta a una gran velocidad, y activarla siempre que sea posible. De igual forma, se ha revelado que la motocicleta creada por una antigua civilización espacial, conocida como Ramoon, del planeta Byuros.

    Una gran forma de transporte

    Vi-O-La también ofrece acciones especiales durante la conducción, como un Boost para aumentar temporalmente la velocidad, derribar enemigos y destruir minerales. También tenemos a nuestra disponibilidad una Power Slide, y hasta podemos lanzar proyectiles, con la cual es posible fijar hasta cinco objetivos y regresa como un bumerán.

    Aunque aún falta algo de tiempo para disfrutar de esta aventura, los nuevos detalles de Nintendo dejan en claro que la siguiente aventura de Samus será imperdible. Te recordamos que Metroid Prime 4: Beyond llegará al Switch y Switch 2 el próximo 4 de septiembre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, estos son los modos gráficos de este título.

    Nota del Autor:

    Ya no puedo esperar para jugar Metroid Prime 4: Beyond. Es un sueño hecho realidad para muchos, y si bien aún llegarán algunos juegos al Switch, este lanzamiento es el último de gran tamaño para esta consola, marcando así el final de una de las mejores generaciones de Nintendo.

    Vía: Nintendo 

