Nintendo aclara sus supuestas opiniones sobre la inteligencia artificial

    Por 0 COMENTARIOS11/10/2025 11:00 a. m.

    Hace unos días surgieron un par de reportes en donde se mencionaba que Nintendo formó parte de una consulta por parte del gobierno de Japón en contra del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, nueva información oficial por parte de la Gran N ha revelado que este no fue el caso. 

    El sábado pasado, Satoshi Asano, político y miembro de la Cámara de Representantes de Japón, publicó en las redes sociales que Nintendo estaba “evitando usar IA generativa para proteger su propiedad intelectual” y también “participando en actividades de lobby con el gobierno”. Sin embargo, parece que este no fue el caso, ya que la Gran N compartió un comunicado aclarando esta situación:

    “Contrariamente a lo que se ha comentado recientemente en internet, Nintendo no ha tenido ningún contacto con el gobierno japonés sobre la IA generativa. Independientemente de si la IA generativa está involucrada o no, seguiremos tomando las medidas necesarias contra la infracción de nuestros derechos de propiedad intelectual”.

    Nintendo vs. la IA

    Aunque Nintendo no ha dejado en claro si está en contra o a favor de la inteligencia artificial, es muy probable que la compañía esté buscando la forma de proteger sus propiedades intelectuales como sea posible. Si esta tecnología es usada en su contra, es muy probable que veamos acciones claras de la compañía, pero por el momento parece que aún no hemos llegado a eso.

    A principios de año, Doud Bowser, actual presidente de Nintendo of America, señaló que están tomando en consideración esta tecnología, pero el enfoque de la compañía sigue siendo crear experiencias únicas, las cuales podrían o no beneficiarse de esto. En temas relacionados, este es el nuevo vistazo de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. De igual forma, los fans encuentran el verdadero significado del nuevo video de Nintendo.

    Nota del Autor:

    Aunque probablemente no quieren decirlo de forma pública, es muy probable que estén en contra del uso de la inteligencia artificial, especialmente considerando el riesgo que esto significa para sus propiedades intelectuales. Una vez que veamos un caso de alto nivel, es muy probable que dejen en claro sus opiniones.

    Vía: Nintendo 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
