La película de Superman es todo un éxito en HBO Ma

    11/10/2025 9:00 a. m.

    Superman de James Gunn se ha convertido en uno de los mayores éxitos del año. La cinta no solo fue recibida positivamente por la crítica, sino que recaudó millones en taquilla. Lo mejor de todo, es que la cinta también ha gozado de una gran recepción en HBO Max, en donde se ha convertido en el estreno más grande desde la llegada de Barbie en el 2023. 

    Si bien Warner Bros. dejó en claro que Superman se posicionó como lo más visto en HBO Max desde su lanzamiento el pasado 19 de septiembre, un nuevo reporte de Variety ha revelado que la cinta ha generado más de 13 millones de vistas. Esta es la primera película desde el estreno de Barbie en 2023 que genera números tan positivos, y deja en claro que los directivos tomaron una buena decisión al apuntar a James Gunn como el co-director de DC Studios.

    El nuevo DCU

    Lo mejor de todo, es que esta no es la única producción de James Gunn en lo más visto de HBO Max. En estos momentos, la segunda temporada de Peacemaker también goza de grandes números en la plataforma de streaming, y se espera que esta racha continúe en los próximos años, ya que el nuevo DCU apenas va comenzando.

    En el 2026 estará disponible Supergirl en los cines, la cual se espera que también tenga una gran recepción crítica y comercial. Después de esto, Superman: Man of Tomorrow llegará a la pantalla grande en el 2027. De igual forma, el DCU gozará de otras producciones que, de seguir en este camino, convencerán a más fans de que esta es la dirección correcta para esta franquicia.

    Solo nos queda esperar para ver qué más sucederá con el DCU en un futuro. En temas relacionados, Superman y Spider-Man tendrán un crossover. De igual forma, imagen de la secuela da pie a muchos rumores.

    Vía: Variety 

