Lanzan video comparativo de Final Fantasy VII Remake en Switch 2

Luce con potencial gráfico

Desde que Switch 2 se anunció en los primeros meses del año, uno de los juegos que se anunció con bombo y platillo fue Final Fantasy VII Remake, el cual se creía imposible de llegar a plataformas de Nintendo debido a la carencia de potencia para correr tan ambiciosa producción. Y ahora que el título tiene fecha de lanzamiento, Square Enix le está dando mucha publicidad y así los dueños de la consola no lo duden al momento de pasar por caja su respectiva copia.

La empresa ha compartido un nuevo video oficial que compara el juego en Switch 2, Xbox Series X, PS5 y PC, dando promoción a su lanzamiento para el 22 de enero de 2025. La compañía invita a los jugadores a observar las diferencias gráficas y de rendimiento entre las distintas consolas, destacando la calidad visual y las mejoras que cada plataforma ofrece.

Este RPG aclamado por la crítica sigue la historia original hasta la huida de Midgar, combinando gráficos impresionantes con una jugabilidad intensa y cinematográfica. El juego permite a los jugadores interactuar con un elenco inolvidable de personajes, disfrutar de un sistema de combate híbrido que mezcla acción en tiempo real con estrategias por comandos, y experimentar una narrativa profunda y emotiva.

Aquí el video:

Además, Final Fantasy VII Remake Intergrade incluye FF7R Episode Intermission, una historia paralela protagonizada por Yuffie Kisaragi que se desarrolla simultáneamente al viaje de Cloud, ofreciendo así una perspectiva fresca y complementaria del mundo de Midgar. Esta expansión enriquece la experiencia de los jugadores, ampliando los eventos y desafíos del título principal.

El lanzamiento en Switch 2 marca el primer paso de la serie en consolas portátiles de nueva generación, consolidándolo como un juego emblemático dentro de la saga y ofreciendo a los jugadores la oportunidad de vivir esta experiencia tanto en casa como en movilidad, sin perder la fidelidad visual ni la intensidad de la historia. No está de más mencionar, que ya se tiene planeada la trilogía entera para consolas Nintendo.

Vía: GN

Nota del autor: Parece que esta es una de las grandes apuestas de Square Enix en la consola, de lo contrario no le estarían dando tanta promoción.