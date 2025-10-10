    Lanzan video comparativo de Final Fantasy VII Remake en Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS10/10/2025 3:43 p. m.

    Luce con potencial gráfico

    Desde que Switch 2 se anunció en los primeros meses del año, uno de los juegos que se anunció con bombo y platillo fue Final Fantasy VII Remake, el cual se creía imposible de llegar a plataformas de Nintendo debido a la carencia de potencia para correr tan ambiciosa producción. Y ahora que el título tiene fecha de lanzamiento, Square Enix le está dando mucha publicidad y así los dueños de la consola no lo duden al momento de pasar por caja su respectiva copia.

    La empresa ha compartido un nuevo video oficial que compara el juego en Switch 2, Xbox Series X, PS5 y PC, dando promoción a su lanzamiento para el 22 de enero de 2025. La compañía invita a los jugadores a observar las diferencias gráficas y de rendimiento entre las distintas consolas, destacando la calidad visual y las mejoras que cada plataforma ofrece.

    Este RPG aclamado por la crítica sigue la historia original hasta la huida de Midgar, combinando gráficos impresionantes con una jugabilidad intensa y cinematográfica. El juego permite a los jugadores interactuar con un elenco inolvidable de personajes, disfrutar de un sistema de combate híbrido que mezcla acción en tiempo real con estrategias por comandos, y experimentar una narrativa profunda y emotiva.

    Aquí el video:

    Además, Final Fantasy VII Remake Intergrade incluye FF7R Episode Intermission, una historia paralela protagonizada por Yuffie Kisaragi que se desarrolla simultáneamente al viaje de Cloud, ofreciendo así una perspectiva fresca y complementaria del mundo de Midgar. Esta expansión enriquece la experiencia de los jugadores, ampliando los eventos y desafíos del título principal.

    El lanzamiento en Switch 2 marca el primer paso de la serie en consolas portátiles de nueva generación, consolidándolo como un juego emblemático dentro de la saga y ofreciendo a los jugadores la oportunidad de vivir esta experiencia tanto en casa como en movilidad, sin perder la fidelidad visual ni la intensidad de la historia. No está de más mencionar, que ya se tiene planeada la trilogía entera para consolas Nintendo.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Parece que esta es una de las grandes apuestas de Square Enix en la consola, de lo contrario no le estarían dando tanta promoción.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Lanzan video comparativo de Final Fantasy VII Remake en Switch 2
    Lanzan video comparativo de Final Fantasy VII Remake en Switch 2
    Los jugadores de Estados Unidos compran muy pocos juegos año
    Los jugadores de Estados Unidos compran muy pocos juegos año
    Nintendo celebra Día de Muertos en la app de Pikmin Bloom
    Nintendo celebra Día de Muertos en la app de Pikmin Bloom
    El anime de One Piece regresa, pero no continúa la historia
    El anime de One Piece regresa, pero no continúa la historia
    Battlefield 6 experimenta largas filas de espera
    Battlefield 6 experimenta largas filas de espera
    Nuevas versiones físicas de Final Fantasy VII, VIII y IX llegarán a Switch
    Nuevas versiones físicas de Final Fantasy VII, VIII y IX llegarán a Switch
    Director de arte de Halo abandona la serie después de 17 años
    Director de arte de Halo abandona la serie después de 17 años
    La serie de Harry Potter tendría escenas nuevas
    La serie de Harry Potter tendría escenas nuevas
    Filtración revela cuándo estaría disponible el PS6
    Filtración revela cuándo estaría disponible el PS6
    Nintendo presenta patente relacionada al Playtest de Switch Online
    Nintendo presenta patente relacionada al Playtest de Switch Online
    Habrá menú temático de Volver al Futuro para su reestreno en México
    Habrá menú temático de Volver al Futuro para su reestreno en México
    Cancelan el desarrollo de Hyper Light Breaker
    Cancelan el desarrollo de Hyper Light Breaker
    Review – Battlefield 6
    Review – Battlefield 6
    Revelan cuál sería la duración de los nuevos episodios de Stranger Things
    Revelan cuál sería la duración de los nuevos episodios de Stranger Things
    Sony habría adquirido importante estudio independiente
    Sony habría adquirido importante estudio independiente
    El PlayStation 6 utilizaría la inteligencia artificial
    El PlayStation 6 utilizaría la inteligencia artificial
    Anuncian paquete físico de los dos juegos de Final Fantasy VII Remake
    Anuncian paquete físico de los dos juegos de Final Fantasy VII Remake
    Ninja Gaiden 4 y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Ninja Gaiden 4 y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    ¿Qué significa el corto de Pikmin de Nintendo?
    ¿Qué significa el corto de Pikmin de Nintendo?
    Confirman la Película de Minecraft 2 con día de estreno
    Confirman la Película de Minecraft 2 con día de estreno
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo