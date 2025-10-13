Tron: Ares fracasa en la taquilla

Tron: Ares se posicionaba como uno de los grandes estrenos de la temporada de otoño en el cine. Sin embargo, el primer fin de semana de esta cinta ha estado por debajo de lo esperado. De esta forma, el nuevo trabajo de Disney parece que se convertirá en uno de los grandes fracasos del 2025.

Con un presupuesto de más de $180 millones de dólares, Tron: Ares generó solo $60 millones de dólares durante su primer fin de semana. $33.5 millones del total corresponden a la taquilla de Estados Unidos, mientras que los otros $27 millones provienen del mercado internacional. Notablemente, este es un peor desempeño que Morbius, la cual también fue protagonizada por Jared Leto.

¿El fracaso del año?

De acuerdo con análisis previos, se esperaba que Tron: Ares fuera capaz de generar entre $45 millones y $50 millones de dólares tan solo en Estado Unidos en su primer fin de semana. Al respecto, David A. Gross, quien dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research, aseguró que aún hay esperanzas para esta cinta:

“La película estaba funcionando bien, pero el interés se estancó durante los últimos 10 días y la apertura cayó. Al género de ciencia ficción siempre le ha ido bien en el extranjero. Esta es una narración impulsada por efectos, buenos contra malos, que se entiende y gusta en todas las culturas”.

De esta forma, no se descarta por completo que Tron: Ares logre generar algo de dinero antes de ser retirado de las salas de cines. Sin embargo, este tropezado inicio deja en claro que la cinta no será el éxito que Disney había esperado. En temas relacionados, la película de Superman es todo un éxito en HBO Max. De igual forma, actor de Return to Silent Hill lanza advertencia sobre este largometraje.

Vía: Variety