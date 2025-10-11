    Actor de Return to Silent Hill advierte sobre la película

    Silent Hill 2 es uno de los juegos más escalofriantes en la historia de los videojuegos, por lo que muchos tienen altas expectativas de Return to Silent Hill, cinta que adaptará la pesadilla de James. Si bien muchos tienen dudas de si esta producción le rendirá honor al trabajo de Konami, el actor principal ha revelado que los fans no tienen de qué preocuparse.

    Jeremy Irvine, quien se encargará de darle vida a James Sunderland, ha descrito el rodaje como “salvaje y caótico”, hasta el punto de que, al terminar, se retiró a un spa para recuperarse. En lo que se refiere al peso emocional de este papel, esto fue lo que comentó el actor al respecto:

    “Es divertido, pero actuar desde el miedo es agotador. Mi personaje está pasando por una crisis nerviosa muy intensa y ha creado este mundo de monstruos a su alrededor, en su cabeza. Fue el trabajo más duro que he hecho. Cuando terminé, me fui a un spa en Suiza”.

    Una pesadilla en la pantalla grande

    Silent Hill 2 es considerado por muchos como el mejor survival horror en el medio, y esto se debe a su gran atmósfera, sencilla historia, grandes personajes y a una paranoia que el título constantemente infunde en el jugador. De esta forma, Return to Silent Hill tiene la complicada tarea de lograr esto algún tipo de interactividad.

    Sin embargo, Christophe Gans, director de Return to Silent Hill, ya logró esto en el 2006, cuando estuvo a cargo de la adaptación del primer Silent Hill. De esta forma, los fans esperan que esta nueva cinta logre rendirle honor al clásico de Konami, y así borrar de nuestras mentes la segunda película de Silent Hill.

    Te recordamos que Return to Silent Hill llegará a los cines el 23 de enero del 2026. En temas relacionados, el remake de Silent Hill 2 podría llegar al Switch 2. De igual forma, encuentran nuevo spin-off en Silent Hill f.

    Vía: Radio Times 

