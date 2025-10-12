Scooby-Doo y más invitados llegan a Fortnite

La pandilla del misterio se hace presente

Fortnite vuelve a vestirse de terror con la llegada de Fortnitemares 2025 , el evento anual de Halloween que cada año transforma el juego con nuevos personajes y actividades temáticas. Epic Games lanzó un avance especial que adelanta parte del contenido que ya está disponible a partir del 9 de octubre, incluyendo colaboraciones con franquicias icónicas del cine y la cultura pop.

Entre las sorpresas más destacadas se encuentran Scooby-Doo , Jason Voorhees de Viernes 13, Ghostface de Scream, Huggy Wuggy de Poppy Playtime y la cantante Doja Cat, quienes se sumarán como aspectos jugables. Aunque el video confirma su llegada, todavía no se ha detallado si todos estarán disponibles en el Pase de Batalla o si algunos se ofrecerán exclusivamente en la tienda del juego.

Este tipo de colaboraciones no es nuevo para Fortnite: ediciones pasadas de Fortnitemares han contado con personajes de The Walking Dead, Resident Evil, Halloween, The Nightmare Before Christmas y otras franquicias de terror. Epic Games suele combinar héroes, villanos y figuras culturales en una mezcla única que mantiene el evento entre los favoritos de la comunidad.

Además de los nuevos aspectos, se espera que el regreso de Fortnitemares traiga de vuelta varios personajes de temporadas anteriores, lo que permitirá a los jugadores completar sus colecciones o revivir skins icónicas. Con esta alineación cargada de nostalgia y horror clásico, Fortnite busca consolidar una vez más su posición como uno de los juegos que mejor celebran Halloween en el mundo digital.

Vía: VGC

Nota del autor: Ya se habían tardado en incluir a Scooby, aunque más vale tarde que nunca. Muchos seguramente querrán usar a Shaggy.



