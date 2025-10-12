    Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS12/10/2025 11:00 a. m.
    Duma

    Dice que será mucho más grande de lo pensado

    La anticipación por Avengers: Doomsday sigue creciendo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Channing Tatum, quien interpreta a Gambito, aseguró que la película dirigida por los hermanos Russo superará incluso momentos icónicos de títulos como Deadpool y Wolverine. Un evento que reunirá a las más grandes estrellas de los últimos tiempos para un conflicto que podría ir más allá de lo visto con Thanos.

    Tatum describió la magnitud del proyecto como extraordinaria, comparando la intensidad de la película con la aparición de Blade en la última cinta del universo FOX: “Marvel se fija un listón en cada película y lo supera en todas y cada una de ellas. Te va a salir el cerebro por las orejas”, afirmó. La historia, según el actor, llevará esta sensación a un nivel aún mayor, prometiendo giros sorprendentes para los seguidores de los cómics.

    Doctor Doom, interpretado por Downey Jr., tendrá un papel central, marcando el inicio del cierre de la Saga del Multiverso. La película combinará acción, momentos épicos y personajes clave del UCM, buscando consolidarse como uno de los lanzamientos más ambiciosos de Marvel hasta la fecha.

    El estreno de Avengers: Doomsday está programado para diciembre de 2026. Se espera que la película tenga un impacto significativo en la continuidad del MCU y en la recepción del público a nivel global, manteniendo la expectativa por los próximos capítulos de la saga. Además, al año siguiente se hará presente Secret Wars, dando un posible cierre definitivo a todas las historias.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: La verdad quiero ver cómo van a llegar Los 4 Fantásticos al universo que conocemos, ya que no son de la misma dimensión. Toca esperar más de un año.


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    Las Mega Ofertas de Amazon Prime en TV y Audio
    Las Mega Ofertas de Amazon Prime en TV y Audio
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    ¿Cuál es el final verdadero de Clair Obscur: Expedition 33?
    ¿Cuál es el final verdadero de Clair Obscur: Expedition 33?
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo