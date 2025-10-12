Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento

Dice que será mucho más grande de lo pensado

La anticipación por Avengers: Doomsday sigue creciendo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Channing Tatum, quien interpreta a Gambito, aseguró que la película dirigida por los hermanos Russo superará incluso momentos icónicos de títulos como Deadpool y Wolverine. Un evento que reunirá a las más grandes estrellas de los últimos tiempos para un conflicto que podría ir más allá de lo visto con Thanos.

Tatum describió la magnitud del proyecto como extraordinaria, comparando la intensidad de la película con la aparición de Blade en la última cinta del universo FOX: “Marvel se fija un listón en cada película y lo supera en todas y cada una de ellas. Te va a salir el cerebro por las orejas”, afirmó. La historia, según el actor, llevará esta sensación a un nivel aún mayor, prometiendo giros sorprendentes para los seguidores de los cómics.

Doctor Doom , interpretado por Downey Jr., tendrá un papel central, marcando el inicio del cierre de la Saga del Multiverso. La película combinará acción, momentos épicos y personajes clave del UCM, buscando consolidarse como uno de los lanzamientos más ambiciosos de Marvel hasta la fecha.

El estreno de Avengers: Doomsday está programado para diciembre de 2026. Se espera que la película tenga un impacto significativo en la continuidad del MCU y en la recepción del público a nivel global, manteniendo la expectativa por los próximos capítulos de la saga. Además, al año siguiente se hará presente Secret Wars, dando un posible cierre definitivo a todas las historias.

Vía: VD

Nota del autor: La verdad quiero ver cómo van a llegar Los 4 Fantásticos al universo que conocemos, ya que no son de la misma dimensión. Toca esperar más de un año.



