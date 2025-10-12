Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2

Su esencia se va a conservar

Durante Tokyo Game Show 2025, Capcom ofreció nuevos detalles sobre Resident Evil 9: Requiem, el próximo capítulo de su icónica saga de terror. El título, anunciado en el evento de Summer Game Fest 2025 llegará a todas las plataformas de forma simultánea el 27 de febrero de 2026, marcando una nueva etapa para la franquicia.

En entrevista, el director Koshi Nakanishi explicó que este nuevo juego retomará un enfoque más cercano al de Resident Evil 2, en contraposición al estilo de acción creciente de entregas como 4, 5 y 6. Nakanishi señaló que Requiem busca “inclinar firmemente la balanza hacia el estilo de RE2”, recuperando la tensión y el ritmo característicos del survival horror clásico, en lugar de escalar constantemente la acción como ocurrió en títulos anteriores.

El creativo destacó que, tras la evolución vista en Resident Evil 7 y Village, continuar por la senda de la acción corría el riesgo de repetir la sobrecarga de combates que alejó a la saga de sus raíces. Por ello, Requiem apuesta por una ambientación más contenida y terrorífica, perfeccionando la fórmula que definió a RE2.

Capcom también reconoció que, debido a su experiencia en el género, el equipo ya no tiene una percepción clara de qué tan aterrador resultará el juego para los jugadores. “Hemos creado tantos títulos de este tipo que ya no podemos saberlo hasta que alguien más los juegue”, admitió Nakanishi. Aun así, la compañía confía en que Resident Evil 9: Requiem logre devolver a los fans la sensación de miedo e incertidumbre que hizo legendaria a la franquicia.

Recuerda que será lanzado para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

Vía: GN

Nota del autor: Sin duda, uno de los juegos que más espero del 2026. No queda mucho para poder jugarlo.



