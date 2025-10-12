    Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS12/10/2025 9:00 a. m.

    Su esencia se va a conservar

    Durante Tokyo Game Show 2025, Capcom ofreció nuevos detalles sobre Resident Evil 9: Requiem, el próximo capítulo de su icónica saga de terror. El título, anunciado en el evento de Summer Game Fest 2025 llegará a todas las plataformas de forma simultánea el 27 de febrero de 2026, marcando una nueva etapa para la franquicia.

    En entrevista, el director Koshi Nakanishi explicó que este nuevo juego retomará un enfoque más cercano al de Resident Evil 2, en contraposición al estilo de acción creciente de entregas como 4, 5 y 6. Nakanishi señaló que Requiem busca “inclinar firmemente la balanza hacia el estilo de RE2”, recuperando la tensión y el ritmo característicos del survival horror clásico, en lugar de escalar constantemente la acción como ocurrió en títulos anteriores.

    El creativo destacó que, tras la evolución vista en Resident Evil 7 y Village, continuar por la senda de la acción corría el riesgo de repetir la sobrecarga de combates que alejó a la saga de sus raíces. Por ello, Requiem apuesta por una ambientación más contenida y terrorífica, perfeccionando la fórmula que definió a RE2.

    Capcom también reconoció que, debido a su experiencia en el género, el equipo ya no tiene una percepción clara de qué tan aterrador resultará el juego para los jugadores. “Hemos creado tantos títulos de este tipo que ya no podemos saberlo hasta que alguien más los juegue”, admitió Nakanishi. Aun así, la compañía confía en que Resident Evil 9: Requiem logre devolver a los fans la sensación de miedo e incertidumbre que hizo legendaria a la franquicia.

    Recuerda que será lanzado para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Sin duda, uno de los juegos que más espero del 2026. No queda mucho para poder jugarlo.


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    El Modo IA de Google llega en español
    El Modo IA de Google llega en español
    Game Boy: 35 años en el bolsillo de la historia
    Game Boy: 35 años en el bolsillo de la historia
    The Rock da polémica opinión sobre Donkey Kong
    The Rock da polémica opinión sobre Donkey Kong
    Atlus revela por qué Persona 3 Reload no llegará a Switch 1
    Atlus revela por qué Persona 3 Reload no llegará a Switch 1
    Cancelar la serie de El Señor de los Anillos traería fuertes consecuencias
    Cancelar la serie de El Señor de los Anillos traería fuertes consecuencias
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad
    Xbox quita los descuentos a los DLC para suscriptores de Game Pass
    Xbox quita los descuentos a los DLC para suscriptores de Game Pass
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo