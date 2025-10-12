Rockstar Games por fin habla de Bully 2

Los fans deseaban la segunda parte

Dan Houser, cofundador de Rockstar Games y una de las mentes creativas detrás de sagas como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, reveló recientemente por qué Bully 2 nunca llegó a concretarse. Durante una entrevista exclusiva en la Comic Con de Los Ángeles, Houser explicó que el proyecto no avanzó debido a problemas de “ancho de banda” , es decir, limitaciones de personal y recursos para abarcar múltiples desarrollos a la vez.

Lanzado en 2006, el juego destacó por su mezcla de acción y humor, poniendo a los jugadores en el papel de Jimmy, un estudiante rebelde en una escuela privada. El juego se ganó elogios de la crítica y los fans, quienes durante años han pedido una secuela. Aunque la secuela estuvo en desarrollo en la sede de Rockstar New England a finales de los 2000, nunca vio la luz. Algunas ideas de ese proyecto terminaron siendo reutilizadas en títulos posteriores como Red Dead Redemption 2.

Houser señaló que el tamaño reducido del equipo creativo y directivo fue un factor decisivo:

“Si tienes un equipo creativo principal pequeño y un equipo directivo también pequeño, simplemente no puedes llevar a cabo todos los proyectos que quieres”.

Con el paso de los años, diversos filtradores han encontrado referencias a Bully 2 en bases de datos internas, incluyendo una mención descubierta en 2023 dentro de archivos de GTA V, lo que mantuvo viva la especulación entre los fans.

Tras su salida de Rockstar en 2020, Houser fundó Absurd Ventures, un estudio transmedia con el que actualmente desarrolla dos proyectos. Además, lanzará su nueva serie de cómics policíacos, American Caper, el 12 de noviembre de 2025, marcando el inicio de una nueva etapa creativa en su carrera. Sin embargo, todavía no sacan un producto a la altura de su trabajo pasado.

Vía: IGN

Nota del autor: Estaría bueno tener una secuela, ya que daba mucha risa el primero. Quizá cuando Rockstar no tenga mucho trabajo.











