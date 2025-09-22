Daft Punk llegará a Fortnite esta semana

Daft Punk es una de las bandas más importantes en la historia de la música. Sin embargo, este viaje llegó a su fin en el 2021, cuando Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo confirmaron su separación. Ahora, el sueño de muchos se hará realidad, y es que Fortnite tendrá un evento especial enfocado en este dúo francés.

Por medio de sus redes sociales, Epic Games ha confirmado un evento especial protagonizado por Daft Punk en Fortnite. Lamentablemente, no veremos un concierto inmersivo, como ha sucedido con otros artistas, pero sí se llevarán a cabo varias actividades que los usuarios de este battle royale no se pueden dar el lujo de ignorar.

Daft Punk llega a Fortnite

Todo comienza el 26 de septiembre, cuando diferentes skins, accesorios y gestos inspirados en Daft Punk estén disponibles en la tienda de Fortnite. De igual forma, instrumentos y la icónica Pirámide de Daft Punk llegarán a LEGO Fortnite, en donde las estructuras reaccionarán a la música sincronizando luces y sonidos.

Junto a esto, el 27 de septiembre, podremos encontrar una pista de baile transformativa inspirada en la icónica gira Alive, la cual contará con algunos elementos audiovisuales que son cortesía de la NASA y de The Recording Academy. Junto a esto, la música de Daft Punk estará disponible en Dream Chamber Studios, en donde podrás acabar con hordas de robots con un arma láser especial en la Arena Robot Rock, y participar en otras actividades.

¿Un concierto en camino?

Lo más interesante, es que Epic Games ha insinuado que este es solo el inicio de la colaboración con Daft Punk. Considerando que la banda sigue separada, es muy probable que un concierto no esté en los planes de la compañía, pero seguramente veremos más elementos cosméticos y música que todos los fans pueden disfrutar.

Recuerda, la colaboración entre Fortnite y Daft Punk comenzará el próximo 26 de septiembre. En temas relacionados, Fortnite regresa a las plataformas iOS. De igual forma, esto es lo nuevo que ha llegado a este battle royale.

Nota del Autor:

Ver a Daft Punk en Fortnite no era algo que esperaba, pero es una gran sorpresa. Si por alguna razón el dúo francés se reúne en este battle royale, este será el momento más surreal en la historia de este juego.

Vía: Epic Games