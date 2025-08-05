    Tráiler nos revela la llegada de los Power Rangers a Fortnite

    05/08/2025 4:50 p. m.
    Pawer

    A día de hoy a Fortnite se le puede considerar como el mayor crossover en la historia, no hablamos del apartado de videojuegos tal cual, sino de la cultura pop, dado que todo tipo de personalidades han participado en este shooter en tercera persona, desde cantantes de rap hasta Kratos de God of War. Con esto en mente, los fans estaban pidiendo a un grupo de héroes icónicos y Epic Games ya está cumpliendo con las exigencias.


    Después de semanas de rumores, se ha confirmado oficialmente la llegada de los Power Rangers al battle royale. El esperado crossover se hará realidad el próximo 7 de agosto, como parte del Capítulo 6, Temporada 4. La noticia fue revelada con un espectacular tráiler que mezcla efectos visuales, acción real y mucha nostalgia noventera.

    El adelanto muestra a los clásicos Rangers Rojo, Azul y Amarillo enfrentándose a enemigos al estilo Fortnite, acompañados de una estética retro, artes marciales exageradas y música rockera. Incluso Peely hace su aparición. El resultado es un homenaje visual que combina perfectamente el espíritu de Mighty Morphin Power Rangers con el caos del juego.

    Velo aquí:

    Más adelante en agosto, los jugadores podrán adquirir el paquete Mighty Morphin en la tienda del juego. Este incluirá atuendos y accesorios emblemáticos de los Rangers Rojo, Negro, Rosa, Amarillo y Azul, permitiendo personalizar a los personajes con todo el estilo de los 90.

    Además, quienes cuenten con el Pase de Batalla desbloquearán una serie de misiones especiales a partir del 16 de septiembre. Al completarlas, podrán obtener el atuendo de Dino Megazord, que también llegará durante la mitad de temporada para causar impacto en la isla de Fortnite. Así que es momento de que los jugadores usen todos sus PaVos.

    Vía: NL

    Imagen

    Nota del autor: Todavía hay elementos por incorporar en el juego, como personajes de Nintendo. Pero no creo que vaya a suceder.

