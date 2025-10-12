Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización

Los usuarios están muy molestos

El estreno en acceso anticipado de 2XKO, el nuevo juego de peleas de Riot Games , ha dividido a la comunidad. Mientras que el título ha sido bien recibido por la introducción de partidas clasificatorias y nuevos personajes jugables, la atención se ha centrado en su sistema de compras internas. Al tratarse de un juego free-to-play, la monetización mediante cosméticos era previsible, pero los precios y las estrategias aplicadas han provocado fuertes críticas por parte de los jugadores.

El centro de la controversia son los packs de bienvenida disponibles en la tienda. Estos incluyen moneda premium, fichas para desbloquear personajes y accesorios adicionales, pero tres skins muy populares con temática de Arcane solo pueden obtenerse adquiriendo el paquete más caro , lo que ha generado descontento al no ofrecerse de forma individual. Los seguidores también han recordado que Riot Games ha adoptado políticas agresivas de monetización en otros títulos con su sello.

A pesar de que el contenido de los paquetes podría considerarse extenso, la falta de opciones para adquirir cosméticos por separado ha encendido las alarmas dentro de la comunidad. Las críticas apuntan a que este enfoque incentiva el gasto elevado desde el inicio, sin permitir compras más flexibles o personalizadas para los usuarios que buscan artículos específicos.

En cuanto al resto del sistema de monetización, las skins legendarias cuestan 2000 KO Points, y el pase de batalla cuenta con tres niveles, con precios que van desde los 1000 hasta los 3500 KO Points, reforzando la idea de que 2XKO ha apostado por un modelo intensivo de ingresos desde su lanzamiento anticipado. Quizá pase sin pena ni gloria debido a las decisiones tomadas por los dueños de League of Legends.

Vía: 3DJ

Nota del autor: No es la mejor forma de dar una primera impresión. Aún están a tiempo para corregir las cosas.



