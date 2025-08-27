    Hey Banco celebra el Día Mundial del Gamer

    27/08/2025 1:30 p. m.

    Si alguna vez soñaste con que tus compras en videojuegos te dieran una recompensa real —como de esas que aparecen flotando cuando derrotas al boss final—, esta promo te va a hablar directo al corazón pixelado:

    Hey Banco y Samantha Rivera (Rivers, para nosotros los gamers) se unieron para celebrar a los gamers con el Fin Hey: 10 % de cashback al comprar con la tarjeta de débito de Hey Banco en comercios participantes para la adquisición de productos relacionados a los videojuegos. Las compras se pueden realizar directamente en la sucursal o en línea y la promoción es válida del 29 al 31 de agosto de 2025.

    Sí, así como lo lees: pagas tu pase de batalla, tus skins, ese juegazo que esperabas en Steam, y Hey Banco te regresa lana directo a tu cuenta. Como si hubieras activado un cheat code financiero.

    Esta promo cubre a los gigantes del multiverso gamer:

    Fortnite, Epic Games, Steam, Xbox, PlayStation, Blizzard, Riot Games, Free Fire y muchos más; consulta comercios participantes así como términos y condiciones en la página web de Hey Banco.

    Todas las compras digitales y físicas participan, con el cashback puedes recuperar lo de un buen combo de DLCs, unas moneditas extras o ese juego que te hacía ojitos. Solo basta con que la cuenta esté activa y uses tu tarjeta Hey Banco en comercios participantes; así que si quieres tu tajada del loot, más vale que te muevas como si fueras el último en pie en Warzone.

    “La comunidad gamer piensa en builds, en recursos, en decisiones bajo presión. Esa mentalidad es perfecta para tomar el control de tus finanzas personales”, explica Mauricio Ballesteros, Director de Banca de Personas y Negocios en Hey Banco. Y tiene razón: hoy los gamers no solo dominan partidas, también quieren dominar su cartera, su ahorro, su vida digital. La banca ya no es un NPC: ahora es parte de tu escuadrón.

    Recuerda que Hey Banco lanzó una tarjeta de edición limitada con todo el estilo y flow de Rivers. Es la primera tarjeta gamer en México pensada desde el diseño hasta la función. ¿Quieres una? La puedes solicitar desde la App de Hey Banco, disponible en iOS, Android y AppGallery. Pídela, actívala y... GG, directo al cashback.

    No tienes que pausar tu partida para ir al banco. La idea es que puedas gestionar tu dinero con la misma facilidad con la que haces un upgrade de tu armadura.

    Hoy, ser gamer ya no es solo un pasatiempo: es una estrategia de vida. Y con promos así, hasta pagar una skin se siente como ganar la partida final.

    Staff Atomix
    Staff Atomix
