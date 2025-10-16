The Walking Dead aún tiene 15 años de vida

La serie de The Walking Dead llegó a la televisión hace 15 años, en el 2010. Si bien la historia principal concluyó en el 2022, este universo ha crecido bastante desde entonces, llevando a los personajes que todos conocemos a nuevos horizontes. Afortunadamente, para todos los fans, estas historias aún no terminan, y sus creadores aún tienen combustible suficiente para 15 años más de contenido.

En una reciente aparición en Mipcom, Scott Gimple, responsable creativo del universo televisivo, reveló que la propiedad de The Walking Dead tiene el mismo potencial de un universo de superhéroes, por lo que veremos más historias en este mundo en un futuro. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Era una sola historia, pero tomó muchas direcciones. Incluso personajes que han vivido tantas cosas pueden ser trasladados a mundos distintos, enfrentarse a desafíos nuevos y evolucionar con ellos”.

15 años de The Walking Dead

En la misma presentación, Dan McDermott, presidente de AMC Networks, no solo apoyó a Gimple, sino que fue un paso más allá y señaló que The Walking Dead aún tiene 15 años de historias más por contar. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es muy posible que veamos a Norman Reedus, Melissa McBride y Scott Gimple aquí dentro de una década y media, continuando sus historias en nuevas series”.

Si bien hay historias que llegarán a su fin, como la de The Walking Dead: Daryl Dixon, la cual concluirá con su cuarta temporada, los personajes que todos conocemos seguirán siendo parte de este extenso universo de zombis. Junto a esto, AMC está trabajando en un gran crossover en donde sus series más importantes se reúnan para un evento histórico.

Por el momento aún tenemos que esperar para este suceso, pero todo indica a que el universo de The Walking Dead llegó para quedarse, y seguiremos hablando de estos zombis por mucho, mucho tiempo más. En temas relacionados, este es el tráiler de la nueva temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. De igual forma, este es el nuevo cómic del creador de The Walking Dead.

Vía: Variety