    F1: The Movie llegará a Apple TV a finales de este año

    Por 0 COMENTARIOS14/10/2025 8:42 a. m.

    F1: The Movie es una de las películas más taquilleras del año. La cinta a cargo de Joseph Kosinski logró cautivar al público y generó más de $600 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, si no tuviste la oportunidad de disfrutar de esta cinta en la pantalla grande, te dará gusto escuchar que ya hay fecha para su lanzamiento en streaming.

    Por medio de un comunicado oficial, Apple ha confirmado que F1: The Movie estará disponible en Apple TV a partir del próximo 12 de diciembre del 2025. Si bien es cierto que la cinta ya está a nuestro alcance por medio de su compra o renta en esta plataforma, será hasta finales de año cuando el trabajo de Joseph Kosinski se una a este servicio en su formato de streaming.

    Un éxito para la pantalla grande

    Joseph Kosinski se ha caracterizado por ofrecer experiencias cinematográficas de primer nivel. Cintas como Tron: Legacy y Top Gun: Maverick han dejado esto en claro, y con F1: The Movie, el director ha logrado conseguir un gran renombre en Hollywood, por lo que seguramente lo veremos en más proyectos importantes en un futuro no tan lejano.

    F1: The Movie, por su parte, nos presenta a Brad Pritt en el rol de un expiloto de este deporte, el cual tiene que entrenar a una nueva generación. La cinta logró conquistar al público en general y a la crítica en su momento, y si bien Demon Slayer: Infinity Castle le ha robado su lugar en la lista de lo más exitoso del año, el trabajo de Joseph Kosinski sigue en el Top 10.

    Recuerda, F1: The Movie llegará a Apple TV para streaming el próximo 12 de diciembre del 2025. En temas relacionados, Tron: Ares fracasa en taquilla. De igual forma, actor de Return to Silent Hill lanza advertencia de la película.

    Vía: Variety 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
