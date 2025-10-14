    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon

    14/10/2025 8:15 a. m.

    Esta es una semana muy interesante para los fans de Pokémon. En solo unos días estará disponible Pokémon Legends: Z-A, pero otra noticia ha captado la atención del público. Desde hace un par de horas, múltiples filtraciones han revelado el futuro de la serie hasta el 2030, y es que Game Freak ha sufrido de un ataque de hackers que han revelado mucha información antes de tiempo.

    Sorpresivamente, Game Freak ha sufrido otra filtración masiva. Más allá de los modelos y spoilers relacionados con Pokémon Legends: Z-A, esta brecha de seguridad revela los planes del estudio relacionados con futuros juegos de la serie. Todo esto comienza el próximo año con el lanzamiento de la décima generación, y se extiende hasta el 2030, con la llegada de la décima primera generación.

    Una nueva generación

    Notablemente, la filtración revela que la décima generación será conocida como Pokémon Wind y Waves. El lanzamiento de esta entrega está previsto para el próximo año, seguido de DLC en 2027. En esta ocasión podremos visitar una región inspirada en el Sudeste Asiático, y la filtración muestra arte conceptual de zonas selváticas abiertas. 

    Imagen

    Como dato interesante, el presupuesto de esta entrega sería de  ¥3 mil millones de yenes, cerca de $20 millones de dólares. Aunque esto puede sonar como algo pequeño, esto es un aumento de los $13 millones de dólares que, supuestamente, costó Pokémon Legends: Z-A. Parte de esto se debe gracias a una serie de mejoras planificadas, como un nuevo motor gráfico.

    Más spin-offs en camino

    La filtración no se detiene aquí, ya que también se hace mención de una nueva entrega de Pokémon Legends, la cual se desarrollaría en la región de Galar, en donde suceden los eventos de Sword and Shield. Aquí visitaríamos el pasado para explorar la era del Día Oscuro y los orígenes del Dynamax.

    Imagen

    Uno de los proyectos más interesantes es Seed, que, según se informa, combinará múltiples regiones de juegos anteriores. Esta es una propuesta de mundo abierto en donde el jugador podría visitar regiones como Hoenn, Kanto y Sinnoh de una forma libre, lo cual suena como una gran ambición para Game Freak. Por último, la filtración revela que la décima primera generación estaría disponible hasta el 2030.

    Imagen

    Si bien Game Freak, Nintendo y The Pokémon Company eventualmente confirmaron que las pasadas filtraciones de la serie resultaron ser reales, por el momento no han compartido un comunicado relacionado con esta nueva brecha de seguridad. Sin embargo, no se descarta que esto suceda eventualmente. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, Nintendo también sufrió de un ataque de hackers.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La idea de un juego que nos permita recorrer varias regiones suena como algo muy ambicioso. Sin embargo, lo que más llama la atención es el hecho de que Game Freak ya estaría usando un nuevo motor. Esto abre un sin fin de posibilidades para la serie en cuanto a rendimiento y calidad visual, algo que ha sido un punto importante para muchos fans desde la llegada de Sword and Shield.

    Vía: Centro Leaks 

    
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
