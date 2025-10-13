No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake

No habrá más contenido para el juego

Hace más de un año atrás se lanzó Silent Hill 2 en una versión para los tiempos que corren, mismo que sorprendió a propios y extraños de manera positiva, ya que Bloober Team hizo trabajos que van más allá de lanzar el mismo juego en el engine más moderno del mercado. Sin embargo, a pesar de satisfacer a los fans, se estaba pidiendo contenido adicional del cual llegó un rumor hace poco, hecho que desgraciadamente ya se desmintió.

Salomé Gunnarsdottir, actriz que interpretó a Mary Shepherd-Sunderland y Maria en el remake, reveló recientemente que ni Konami ni Bloober Team se han puesto en contacto con ella para participar en el DLC “Born From a Wish”. La declaración surgió durante una transmisión en Twitch, donde confirmó que no ha recibido ninguna comunicación sobre este contenido adicional.

Este detalle ha despertado dudas entre los fans sobre el futuro del DLC, ya que podría significar que no se lanzará pronto o que incluso podría no desarrollarse. El mes pasado, el insider Dusk Golem aseguró que el equipo trabaja en un parche de optimización para PS5 Pro junto con un nuevo contenido descargable. Sin embargo, las palabras de Gunnarsdottir indican que dicho DLC probablemente no será “Born From a Wish”, el aclamado escenario secundario incluido en las ediciones especiales del título original.

Para quienes no lo recuerden, “Born From a Wish” cambia la perspectiva de James Sunderland y se centra en Maria, explorando su historia antes de los eventos principales. A lo largo del episodio, la protagonista enfrenta su desesperación, conoce a Ernest Baldwin en una mansión aislada y toma la decisión de seguir buscando a James, profundizando en su trasfondo emocional.

Desde su estreno, el remake de Silent Hill 2 ha superado los dos millones de copias vendidas en todo el mundo y ha sido elogiado por su ambientación fiel, sus gráficos detallados y las interpretaciones de su elenco, elementos que han revitalizado el clásico del survival horror. Además, corre otro rumor del lanzamiento del título para Switch 2.

