PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento

    13/10/2025 1:07 p. m.

    ¿Cuándo pasó el tiempo tan rápido?

    Parece broma, pero en este 2025 se van a cumplir cinco años del lanzamiento de las consolas de actual generación de PlayStation y Xbox, camino que para muchos jugadores ha pasado desapercibido, puesto que no han salido tantos exclusivos como a los fanáticos les hubiera gustado. A pesar de esos tropiezos, la tecnología sigue avanzando y cada empresa ya tiene planes en lo que respecta a sus futuros dispositivos.

    Los próximos lanzamientos de consolas de nueva generación comienzan a perfilarse para 2027. De acuerdo con información compartida por KeplerL2, el plan actual de Sony es lanzar la PS6 en ese año, salvo que se presenten retrasos imprevistos. La afirmación surgió en un debate en NeoGAF sobre un reciente video de Sony y AMD, en el que Mark Cerny mencionó la llegada de nuevas tecnologías a “una futura consola dentro de unos años”. Aunque algunos usuarios interpretaron literalmente esa frase como 2028, otros señalaron que 2027 es un escenario plausible, y KeplerL2 respaldó esta posibilidad.

    El mismo día, el informante Moore’s Law is Dead publicó un video en el que asegura haber tenido acceso a información sobre Magnus, la APU de AMD que integrará la próxima consola Xbox. Según el creador, Microsoft ha estado comunicando a sus socios que la consola tiene como objetivo un lanzamiento en 2027. Esta fecha coincide con los planes de Sony, lo que sugiere que ambas plataformas podrían llegar al mercado casi simultáneamente, como ocurrió con la generación actual.

    El material también refuerza la idea de que Microsoft estaría considerando un enfoque híbrido entre consola y PC para su nuevo sistema, en lugar de competir de manera tradicional con PlayStation. La arquitectura de Magnus combinaría CPU y GPU en un solo chip de gran tamaño, algo que podría ofrecer más potencia que la PS6, aunque a un costo mayor debido al uso de troqueles de puente y una memoria RAM superior.

    Si bien ambas compañías no han hecho anuncios oficiales, la información apunta a que 2027 marcaría el inicio de una nueva etapa para el gaming de sobremesa. Tanto Sony como Microsoft estarían apostando por hardware más ambicioso y nuevas formas de integrar sus plataformas a ecosistemas híbridos, anticipando una competencia directa y tecnológica desde el primer día. Habrá que esperar a futuros anuncios de ambas empresas.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Espero que el cambio no sea tan repentino, aún queda por explotar el hardware actual. Además, con los aumentos, podemos esperar mínimo un precio de $900 USD.

