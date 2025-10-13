Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece

Un punto de inflexión para la serie

En estos momentos la franquicia de One Piece sigue por lo alto, ya que el manga sigue en circulación, hay productos por salir a la venta, el live action estrenará en 2026 la segunda temporada y más sorpresas por anunciar. Y mientras la historia de Luffy continúa, los fans están impacientes por ver momentos que se pueden considerar épicos, por lo que hay noticias bastante llamativas para esta misma semana.





El episodio 1146 del anime finalmente tiene fecha de estreno y llegará a AnimeBox, Crunchyroll y próximamente a Netflix el 19 de octubre. Este marca un punto crucial en el arco de Egghead, con un adelanto oficial que anticipa el clímax de la batalla en la isla del futuro y ofrece el primer vistazo animado al próximo arco de Elbaph, uno de los más esperados por los seguidores de la obra.

La historia continúa con el asalto de los Cinco Ancianos y el despliegue del Gear 5 de Luffy. Sin embargo, ni siquiera su poder desbordante garantiza la victoria frente a la amenaza que enfrenta la tripulación de los Sombrero de Paja. Vegapunk, el brillante pero perseguido científico, también juega un papel fundamental en este enfrentamiento que promete sacudir los cimientos de la serie.

Aquí puedes ver el adelanto:

ONEPIECE ANIME EPISODE 1146 OFFICIAL PREVIEW pic.twitter.com/BePmf97fL4 — Pew (@pewpiece) October 12, 2025

En estos últimos días, One Piece ha tenido que sortear pausas inesperadas en las últimas semanas debido a la salud de Eiichiro Oda. El mangaka detuvo temporalmente la publicación del manga mientras se recupera, y el anime retrasó el estreno de este episodio por dos semanas, un ajuste que no ha pasado desapercibido entre los fans.

Con el regreso confirmado, el episodio 1146 servirá como antesala al salto hacia Elbaph, una saga que promete grandes revelaciones y batallas memorables. La espera ha sido larga, pero todo apunta a que este nuevo capítulo será uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la franquicia. Mientras tanto, el manga sigue activo en el que se nos cuenta una de las guerras más importantes del pasado.

Vía: VD

Nota del autor: Yo todavía sigo en el arco de Zou, por lo que espero nunca emparejar la serie y así haya terminado para maratonear todo.