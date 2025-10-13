¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?

El mes pasado se dio a conocer que Costco ya no tenía planes de vender consolas y juegos de Xbox, algo que alertó a más de un fan. Ahora, durante el fin de semana se dio a conocer una historia similar, pero enfocada en Walmart y Target en Estados Unidos. Después de varios rumores, la división de Microsoft ha dado la cara y aclaró esta situación.

Durante el fin de semana, empleados de Walmart y Target compartieron en redes sociales que sus tiendas estaban eliminando la sección de Xbox en su área de tecnología. Esto alarmó a más de una persona y, considerando que la información se dio a conocer por trabajadores de estas empresas, muchos llegaron a creer que esto significaba que las dos compañías estaban siguiendo el ejemplo de Costco.

Sin embargo, poco después se dio a conocer que algunas sucursales de Walmart y Target aún mantenían intacto todo lo relacionado con Xbox. Después de varias horas de rumores y reportajes, Xbox compartió un comunicado oficial en donde confirmó que sus productos seguirán siendo parte del catálogo de Walmart y Target. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Target y Walmart, entre otros minoristas, siguen siendo socios comprometidos para las consolas, accesorios y juegos Xbox”.

¿Qué sucede con Walmart y Target?

Aunque la respuesta de Xbox deja en claro que sus productos aún estarán disponibles en Walmart y Target, se desconoce por qué algunas tiendas han reducido el catálogo relacionado con esta marca. Algunos usuarios han señalado que esto es solo parte de un largo proceso enfocado en disminuir la oferta física de videojuegos en Estados Unidos.

Múltiples reportes han revelado que el consumo de videojuegos físicos en Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, por lo que es probable que la reducción de Xbox en las tiendas sea solo el inicio, y eventualmente suceda lo mismo con la sección de PlayStation y Nintendo.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Xbox en un futuro. En temas relacionados, la FTC señala a la compra de Activision como los problemas de Xbox. De igual forma, el director de arte de Halo abandona la serie.

Nota del Autor:

La realidad es que Xbox no ofrece mucho en cuanto al consumo físico actualmente. Más allá de las consolas y los controles, casi todo se reduce a códigos de descargar y activaciones de Game Pass, por lo que tiene sentido que las tiendas reduzcan su espacio. Cuando esto suceda en GameStop es cuando de verdad necesitamos preocuparnos.

Vía: Windows Central.